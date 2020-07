Österreichische Gesellschaft für Verbraucherstudien: DADAT Bank erneut als bester Online-Broker ausgezeichnet

Breit angelegte Analyse der ÖGVS untersuchte neun Anbieter in Österreich / Konditionen, Angebotsbreite, Transparenz und Komfort sowie Kundendienst im Fokus der Marktforscher

Wien/Salzburg (OTS) - Die DADAT Bank (www.dad.at) kann sich über eine weitere wichtige Auszeichnung freuen: Ein breit angelegter Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) sieht sie erneut an der Spitze aller Online-Broker in Österreich. Im Rahmen der mehrwöchigen Untersuchung standen die Kriterien Konditionen, Angebotsbreite, Transparenz und Komfort sowie Kundendienst im Fokus der Marktforscher. Die DADAT Bank führt das Ranking als Gesamtsieger klar vor der französischstämmigen Hellobank und dem aus Holland agierenden Anbieter LYNX an.



“Dass wir bei diesem großen Test nun schon zum zweiten Mal in Folge ganz oben auf dem Podest stehen, ist für mich und mein Team eine tolle Auszeichnung und motiviert uns ungemein”, so CEO Ernst Huber >>



