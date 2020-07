Schloss Hof lädt zum Großen Ferienspaß

Vom 1. August bis 6. September steht Schloss Hof ganz im Zeichen der Sommerferien. Auf die Kinder wartet ein buntes Ferienprogramm mit Workshops und einem Kinderkultur-Programm.

Schloßhof (OTS) - Langeweile kommt in den Sommerferien bestimmt keine auf. Beim Großen Ferienspaß auf Schloss Hof ist vom 1. August bis 6. September täglich von 10 bis 18 Uhr für jede Menge Abwechslung gesorgt. Einen Monat lang finden täglich von 14 bis 17 Uhr spannende Workshops statt: es wird gegärtnert, gebastelt und mit Ton modelliert. An den Wochenenden und in der Woche vom 10. bis 16. August wird zusätzlich zu den Workshops ein vielfältiges Kinderkultur-Programm geboten. Konzerte laden zum Mitsingen und Mittanzen ein, Zaubershows entführen in die Welt der Magie. Außerdem warten Kasperl- und Marionettentheater sowie Lesungen.

Auf Entdeckungsreise durch Schloss, Garten und Gutshof

Ein weiteres Ferienspaß-Highlight ist das Ponyreiten jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr. Darüber hinaus erwarten die Kinder im Gutshof ein Streichelzoo, ein Abenteuer- und Wasserspielplatz sowie zwei abenteuerreiche Erlebnispfade mit spannenden Aufgaben. Auf der siebten Gartenterrasse gibt es ein Labyrinth und einen Irrgarten zu erkunden. Wer den richtigen Weg gefunden hat, wird auf einer Plattform im Zentrum mit einem einzigartigen Ausblick belohnt. Auch ein Besuch im Schloss lohnt sich. Kinderstationen in den Ausstellungen garantieren Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie. Sonntags finden um 13 Uhr Kinderführungen statt, bei denen die kleinen Gäste in die Barockzeit eintauchen, Barockkostüme anprobieren und das Tanzbein schwingen. Am 2. August und 6. September wird um 10.30 Uhr eine interaktive Familienführung angeboten. Für Stärkung sorgen köstlich gefüllte Picknickkörbe, die bei der D&M Schlossgastronomie bestellt werden können (www.schlossgastronomie.at, 02285 20 000-831).

Alle Veranstaltungen des Großen Ferienspaßes können mit einem Sammelpass (zzgl. zum Eintritt) besucht werden. Für jede besuchte Veranstaltung gibt es einen Punkt im Pass und am Ende ein kleines Geschenk. Das gesamte Programmangebot ist wetterunabhängig – es findet in den Räumen der Kinder- und Familienwelt im Bäckenhof statt.

Tipp: Jede Menge Spiel, Spaß und Unterhaltung sind in den Sommerferien auch in Schönbrunn garantiert. Im Kindermuseum Schloss Schönbrunn kann die ganze Familie eine kaiserliche Rätselrallye bestreiten. Im Schönbrunner Schlosspark lädt der Irrgarten mit Labyrinth und Labyrinthikon Spielplatz zum Herumtollen und Experimentieren ein.

Ort: Schloss Hof, 2294 Schloßhof 1

Eintritt Schloss Hof inklusive Schloss Niederweiden: Erwachsene € 18 / Kinder (6-18 J.) € 10 / Familien (2 Erw. + max. 3 Ki.) € 46

TIPP: Mit Jahreskarte besonders günstig: Erwachsene € 37 / Kinder (6-18 J.) € 21

Großer Ferienspaß Sammelpass: Monatspass um € 6, Tagespass um € 3

Nähere Informationen unter +43 2285 20 000, office@schlosshof.at und www.schlosshof.at.

Das Kinderkultur-Programm im Detail sowie ausgewähltes Bildmaterial finden Sie unter https://www.schlosshof.at/presse/aktuelle-aussendungen/

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Evelyn Larcher

Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

Tel.: +43 1 811 13 340

E-Mail: larcher @ schoenbrunn.at



Mag.a Petra Reiner

Stabstelle Unternehmenskommunikation und Pressesprecherin

Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

Tel.: +43 1 811 13 461

E-Mail: reiner @ schoenbrunn.at