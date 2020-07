KORREKTUR: AVISO PK 28. Juli (Spielfeld): Lohn- und Sozialdumping schläft auch in Krisenzeiten nicht

Das Gebot der Stunde: Faire Arbeit bedeutet gleicher Lohn am gleichen Ort

Steiermark/Spielfeld (OTS) - KORREKTUR ZU OTS0111 vom 22.07.2020: Datum der PK ist der 28.Juli



Die Info- und Servicestelle „FAIRE ARBEIT“ der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) in Kooperation mit dem Land Steiermark wurde bereits 2017 in Spielfeld eröffnet. Die Kernaufgabe ist die Beratung ausländischer Arbeitskräfte. Mit der ArbeitnehmerInnen-Freizügigkeit für Kroatien stiegen auch die Herausforderungen an die Servicestelle direkt an der Grenze zu Slowenien. Mittlerweile hat sich die Servicestelle zum „Drehkreuz“ im Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping in der Steiermark entwickelt. ++++



Im Rahmen einer Pressekonferenz zieht die Gewerkschaft Bau-Holz Bilanz über die letzten Jahre und präsentiert die zukünftigen Schwerpunkte.



Dienstag, 28. Juli, 10.00 Uhr, Info- und Servicestelle der Gewerkschaft Bau-Holz „FAIRE ARBEIT“, Oberst-Perleß-Straße 1, A-8472 Spielfeld (im ehemaligen Gemeindeamt Spielfeld)



Ihre Gesprächspartner:

Abg. z. NR Josef Muchitsch (GBH-Bundesvorsitzender)

Andreas Linke (GBH-Landesgeschäftsführer und Projektleiter)

Manuela Rozin (Fachexpertin in der Servicestelle)



Wir würden uns über Ihr Kommen sehr freuen.



Aufgrund von Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen bitten wir um Anmeldung unter: thomas.trabi @ gbh.at

