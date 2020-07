Aggressiver Patient beißt Polizistin in den Unterarm

Vorfallszeit: 21.07.2020, 23:50 Uhr Vorfallsort: 16., Montleartstraße

Wien (OTS) - Beamte der Wiener Polizei wurden wegen eines renitenten Patienten von der Wiener Berufsrettung angefordert. Ein 21-jähriger Mann (Stgb: Russische Föderation), wehrte sich vehement gegen eine augenscheinlich notwendige Behandlung und konnte schließlich trotz handfester Gegenwehr durch die Unterstützung der Polizeikräfte in ein Spital gebracht werden. Auch im Spital ließ sich der Mann nicht beruhigen. Er versuchte erneut die Polizisten zu attackieren und sich von der Fixierung loszureißen. Im Zuge dessen biss der Tatverdächtige eine Polizistin in den Unterarm.

Der Mann, der in weiterer Folge auf Hepatitis B und C positiv getestet wurde, bleibt bis zum Abschluss der medizinischen Versorgung im Spital. Neben den gesetzten Gewalttätigkeiten im Zuge der Amtshandlung, ist gegen den Mann eine Festnahmeanordnung wegen mehrerer gerichtlich strafbarer Handlungen aufrecht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at