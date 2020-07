André Eckert ist neuer Country Manager für AutoScout24 Österreich

Wien (OTS) - André Eckert übernimmt mit 1. August als Geschäftsführer das Steuer von AutoScout24 in Österreich. André Eckert verfügt über langjährige Erfahrung in der Medienbranche, unter anderem in leitender Position bei Russmedia Digital und Styria. Eckert verfolgt das Ziel, mit AutoScout24 Nutzern und Autohändlern durch permanente Weiterentwicklung stets die beste Plattform in Österreich zu bieten.

In Österreich startet André Eckert am 1. August 2020 als Geschäftsführer für AutoScout24. AutoScout24, der europaweit größte Online Automarkt, tritt seit dem Verkauf sämtlicher Anteile der Scout24 AG an der AutoScout24 Gruppe an das führende Private Equity Unternehmen Hellman & Friedman, als eigenständiges Unternehmen am Markt auf. Die AutoScout24 Gruppe hat ihren Hauptsitz in München.

Edgar Berger, Group CEO der AutoScout24 Gruppe, kommentiert die Personalie: „Mit André Eckert konnten wir einen Country Manager für AutoScout24 in Österreich gewinnen, der über eine breite Medienerfahrung in den Bereichen Online, Classifieds, Radio, Print und Fernsehen verfügt. Wir sind froh, dass mit ihm ein wirklicher Vertriebsprofi an Bord kommt, der unser Wachstum in Österreich weiter stärken wird.“

In seiner Rolle als Geschäftsführer wird Eckert das gesamte operative Geschäft von AutoScout24 in Österreich verantworten. „AutoScout24 ist ein wesentlicher Treiber der Digitalisierung, und Vorreiter in der Entwicklung innovativer Produkte für Nutzer und Autohändler. Ich freue mich sehr, meine Erfahrung aus dem digitalen Medienbereich einbringen zu können und die Erfolgsgeschichte von AutoScout24 mit dem österreichischen Team deutlich voranzutreiben", so André Eckert, neuer Geschäftsführer von AutoScout24 in Österreich.

Eckert war zuletzt bei oe24.TV als Geschäftsführer tätig. Davor war er neun Jahre lang als Geschäftsführer bei Russmedia Digital für die Vermarktung zahlreicher Internet- und Mobile-Portalen verantwortlich. Von 2006 bis 2009 war er Geschäftsführer des Magazins Wiener und von 2001 bis 2005 Geschäftsführer von Antenne Vorarlberg. Er begann seine Karriere bei vienna.at, wo er für den gesamten Werbeauftritt und die Produktentwicklung des Stadtportals verantwortlich zeichnete. 2005 übernahm er die Verlagsbüroleitung des Quoka-Verlags mit Sitz in Karlsruhe und Stuttgart. André Eckert war zusätzlich von 2015 bis 2017 Vizepräsident und 2017 bis 2019 Präsident des IAB Austria (Interactive Advertising Bureau).

Der gebürtige Münchner studierte Betriebswirtschaft an der Leopold-Franzens Universität in Innsbruck. Der Vater eines Kindes lebt seit 16 Jahren in Wien und bezeichnet sich als Wahlösterreicher.

Über AutoScout24 und gebrauchtwagen.at

AutoScout24 ist mit über 2 Mio. Fahrzeug-Inseraten und mehr als 43.000 Händlerkunden europaweit der größte Online-Automarkt. Mit AutoScout24 können Nutzer Gebraucht- sowie Neuwagen finden, finanzieren, kaufen, abonnieren und verkaufen. In Österreich ist gebrauchtwagen.at seit 2017 Teil des Unternehmens. Die beiden Portale verzeichnen in Österreich rund 8 Millionen Besuche*) pro Monat, ihre Nutzer können unter rund 150.000 Angeboten wählen. Weitere Informationen finden Sie unter autoscout24.at und gebrauchtwagen.at.

