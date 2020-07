Mhome Group gibt Beschluss einer neuen strategischen Ausrichtung zu einem Asset-Light-Unternehmen bekannt

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Die Mhome Group (000667.SZ), ein führender chinesischer Immobilienentwickler mit Sitz in Wuhan, veranstaltete kürzlich seine Halbjahreskonferenz mit Schwerpunkt auf den Themen "Hohe Zufriedenheit, niedrige Kosten, große Schnelligkeit, niedrige Gewinnmargen, breit gefächerte Operationen und vielfältige Dienstleistungen". Während der Konferenz stellte die Mhome Group strategische Maßnahmen für die zweite Jahreshälfte zur Erreichung ihrer Kernziele vor. Diese Maßnahmen werden die Industrialisierung von Chinas Fertigbaumarkt fördern, Baudienstleistungen in der Stadt und auf dem Land anbieten sowie die Vision der Gruppe verwirklichen, mehr Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen.

Herr Liu Daoming, Vorsitzender der Mhome Group, legte die zukünftige Strategie des Unternehmens dar, die die Ausarbeitung eines standardisierten S-EPC-Dienstleistungsmodells vorsieht. Dieses kombiniert "technische Vorleistungen" mit dem traditionellen EPC-Modell (Engineering, Procurement, Construction - Planung, Beschaffung, Bau), um die Industriekette zu integrieren, die Projektkosten zu senken, die Bauzeiten zu verkürzen und die Projektqualität zu sichern. Durch das S-EPC-Modell kann Mhome die Kundenbedürfnisse in drei Kategorien besser erfüllen: Unterstützung der Stadtverwaltungen bei der Politikgestaltung, Projektplanung und Sammlung von Markterkenntnissen; Unterstützung von Bauträgern bei Grundstücksauktionen sowie bei intelligenten Herstellungs- und Bauverfahren; Versorgung von Hauskäufern mit hochwertigen, erschwinglichen Immobilien mit moderner Innengestaltung.

"Wir von der Mhome Group sind der Überzeugung, dass ein gutes Haus zu einem guten Leben führt. Unser Traum ist es, mehr Menschen ein besseres Leben durch schönen, benutzerfreundlichen und erschwinglichen Wohnraum zu ermöglichen. Chinas Bauindustrie verlagert sich rapide von Handarbeit zur Industrialisierung. Nur durch Standardisierung können wir eine weitreichende Industrialisierung erreichen", sagte Herr Liu.

Gleichzeitig betonte Herr He, CEO der Mhome Group, dass der intelligente Wohnungsbau mit fortschrittlicher Technologie, wie z. B. dem Verbundstoff-Wandscheibensystem, einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil in der Fertigbauindustrie bietet. Er wiederholte die Notwendigkeit für das Unternehmen, seine Stärken zu nutzen und sich zu vergrößern, mit der Vision, sein Geschäftsmodell über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren auszubauen.

Durch den hohen Umsatz und die ausgezeichneten Lieferfähigkeiten bei der Montage kann die Mhome Group ihre Ambitionen verwirklichen, ein Asset-Light-Unternehmen zu werden - all das unter Gewährleistung eines erhöhten Patent- und Modellausstoßes und einer Verbesserung der Generationenentwicklung.

Informationen zur Mhome Group

Die Mhome Group wurde 1989 als Entwickler für Wohn- und städtische Immobilien gegründet und bietet Baudienstleistungen in der Stadt und auf dem Land an. Mhome, mit Sitz in Wuhan, China, ist heute ein börsennotiertes Unternehmen, das in mehreren Branchen tätig ist, darunter intelligenter Wohnungsbau, moderne Landwirtschaft und industrielle Wiederbelebung von Kleinstädten.

