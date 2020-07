Aktuelles zum Coronavirus: Pressekonferenz der Bundesregierung zu Maskenpflicht heute live in ORF 2

In „ZIB Spezial“ ab 14.58 Uhr

Wien (OTS) - Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten steigt auch in Österreich wieder an. Die Maskenpflicht steht wieder vor der Ausweitung. Welche Bereiche betroffen sind und welche weiteren Maßnahmen getroffen werden, wird heute, am 21. Juli 2020, im Rahmen einer Pressekonferenz der Bundesregierung bekanntgegeben. ORF 2 überträgt im Rahmen einer von Margit Laufer moderierten „ZIB Spezial“ live ab 14.58 Uhr.

Die „ZIB Spezial“ wird mit ÖGS (Österreichischer Gebärdensprache) über ORF 2 Europe ausgestrahlt und in der ORF-TVthek als Live-Stream und Video-on-Demand angeboten.

