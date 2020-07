Smarter Helfer für die Poolpflege: BWT entwickelt mit ICO Station digitalen Poolboy

Kompakte Poolboje „BWT ICO Station“ sendet auf Basis von Wassertemperatur und Wettersituation individuelle Pflegeempfehlungen für beste Wasserqualität ans Smartphone.

Mondsee (OTS/LCG) - Europas führendes Wassertechnologie-Unternehmen baut mit der „BWT ICO Station“ seine Innovationsführerschaft auch im Pool- und Schwimmbadbereich aus. Der neue schwimmende, digitale Wassertester von BWT ermittelt in Echtzeit alle relevanten Wasserwerte des Pools und sendet unter Berücksichtigung der lokalen Wettervorhersage maßgeschneiderte Pflegehinweise an das Smartphone des Nutzers. Der praktische Helfer spart so Arbeit und Zeit und sorgt für hygienisch sicheren und langen Badespaß.

„Die ‚BWT ICO Station‘ behält die Poolwasserqualität rund um die Uhr im Auge. Mit der Echtzeitmessung und entsprechenden Pflegetipps ist die Dosierung von Poolchemie keine Wissenschaft mehr. Zuviel oder falsche Poolchemie kann zu Augen- und Hautreizungen führen oder sogar Bauteile des Pools angreifen. Diesen Dosierungsfehlern wird mit dem digitalen Assistenten vorgebeugt“ , unterstreicht Wolfgang Stangassinger, COO Pool-Technologies bei BWT.

Smarte Poolboje für bestes Badewasser

Die Inbetriebnahme ist so einfach wie der Rest. Erforderlich ist lediglich eine WiFi- oder Bluetooth-Verbindung zum Smartphone und die kostenlose ICO-App von BWT. Der leistungsstarke, wiederaufladbare Lithium-Ionenakku muss nur einmal pro Saison aufgeladen werden. Sobald die kompakte „BWT ICO Station“ im Poolwasser schwimmt, informiert sie über die wichtigsten Wasserwerte wie Temperatur, pH-Wert, Desinfektionsleistung (ORP), Leitfähigkeit, Salz (TDS) und Hygiene (Bakterien und Algen). Anhand der lokalen Wettervorhersage und den in Echtzeit gemessenen Wasserwerten empfiehlt die smarte Poolboje die ideale Zugabe von den zuvor definierten Pflegeprodukten und verhindert eine zu geringe oder zu hohe Dosierung. Ist eine Behandlung erforderlich, werden Poolbesitzer bequem per Push-Nachricht am Smartphone verständigt.

„Die Identifikation von Wasserungleichgewichten und die anschließend richtige Wasserpflege reduziert langfristig den Einsatz von Chemikalien. Der sparsame Umgang mit der Chemie ist nicht nur angenehmer für die Badenden, sondern auch respektvoller gegenüber der Natur“ , betont Stangassinger.

Eine BWT ICO Station für mehrere Anwender

24 Stunden am Tag wacht der smarte Helfer von BWT sowohl im Chlor-Pool als auch im Salzwasser-, Brom- und im Whirlpool über die Qualität des Wassers. Die innovative „BWT ICO Station“ kann sogar für mehrere Pools registriert und zur einfachen Wasserkontrolle verwendet werden.

Die ICO-App verschafft einen schnellen Überblick über die Wasserqualität und ist für Android und iOS in zehn Sprachen verfügbar. Nähere Informationen auf https://www.bwt.com/de-at/produkte/poolwasserpflege/bwt-ico-station.

