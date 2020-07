„Zweispurig.at - Hier finden Sie Ihr Auto“ als neue Online-Plattform für KFZ-Händler

Wien (OTS) - Neue Wege im Online-Fahrzeugmarkt beschreitet die SPUR Online GmbH, bei der die MediaPrint mit 20 Prozent beteiligt ist, mit der jungen Plattform „Zweispurig.at - Hier finden Sie Ihr Auto“. Sie wird eine Schnittstelle für Drittanbieter sein und den B2B-Bereich im Fahrzeughandel nachhaltig beeinflussen. Ziel von „Zweispurig.at - Hier finden Sie Ihr Auto“ ist es, das komplette Online-Vermarktungssystem schlanker und effizienter zu gestalten. Es ist eine Verkaufsplattform von Händlern für Händler, sowie Endverbraucher und Exporthändler, die auch auf den digitalen Inhalten der MediaPrint, Krone.at und Kurier.at eingebunden ist.

Unter dem Motto „einfach, schnell, kompetent“ bietet diese frische Plattform viele Features für Fahrzeughändler in Österreich. Sie sparen Zeit und Ressourcen beim Entwickeln einer eigenen Digitalstrategie, der Händler kauft direkt ohne Zwischenhändler und die Auswahl an Qualitätsfahrzeugen wächst ständig. Mittlerweile sind schon über 10.000 Fahrzeuge von ca. 300 Händlern online – Tendenz steigend!

„Wir freuen uns, dass „Zweispurig.at - Hier finden Sie Ihr Auto“ nun online ist. Bis jetzt haben sich schon viele Händler dazu entschlossen, ihre Fahrzeuge auch auf unserer Plattform anzubieten. Ich bin überzeugt, wir können noch mehr Nutzerinnen und Nutzer gewinnen und den Händlermarkt in Österreich zukünftig mitgestalten.“, fügt Monika Fuhrheer, Geschäftsführerin der MediaPrint hinzu.

Händler können auf der Plattform „Zweispurig.at - Hier finden Sie Ihr Auto“ ihr Angebot ganz einfach digitalisieren und einen professionellen Auftritt sicherstellen. Verschiedene Angebote sollen die Bedürfnisse der Händler befriedigen und jedem Händler seine Plattform für dessen Produkte bieten.

Weitere Features geplant

In einer weiteren Ausbaustufe der Plattform soll eine Versteigerungsmöglichkeit angeboten werden, um Händlern zu helfen, die Standzeiten ihrer Fahrzeuge zu verringern. Über die Auktionsfunktion ist der Ankauf und Verkauf von Fahrzeugen aller Art möglich.

Alle Infos zur Plattform finden Sie unter: zweispurig.at

Die Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H. & Co KG ist Österreichs größtes Printmedienhaus. 1988 als Zusammenschluss der Verlage Kronen Zeitung und KURIER gegründet, nimmt MediaPrint deren zeitungswirtschaftliche Belange in den Bereichen Anzeigen, Druck und Vertrieb mit rund 1.800 MitarbeiterInnen wahr. Die aktuelle ÖAK (Österreichische Auflagenkontrolle)-Studie 2019 bestätigt die Marktführerschaft der Kronen Zeitung, sowie dem KURIER auf Platz drei. Mit den von ihr vermarkteten starken Medienmarken bietet MediaPrint ein breites Portfolio an unterschiedlichsten Werbemöglichkeiten an.

