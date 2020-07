AVISO: Medienprogramm für Ministerkonferenz zur Bekämpfung illegaler Migration an den östlichen Mittelmeerrouten

Vom 22. bis 23. Juli 2020 in der Hofburg in Wien – u.a. mit dem deutschen Innenminister, Horst Seehofer, und dem Vize-Präsidenten der EU-Kommission, Margaritis Schinas

Wien (OTS) - Um den Herausforderungen irregulärer Migration mit vereinten Kräften entgegenzutreten lädt Innenminister Karl Nehammer am 22. und 23. Juli 2020 Vertreterinnen und Vertreter der betroffenen Länder entlang der Mittelmeerroute, der "Forum Salzburg"-Staaten sowie der Europäischen Kommission und der verantwortlichen EU-Agenturen EASO, Frontex sowie ICMPD zu einer Konferenz in die Wiener Hofburg ein. Aufgrund der aktuellen COVID-19-Lage werden die Vertreterinnen und Vertreter der Westbalkanstaaten sowie aus Bulgarien und Rumänien via Videostream zur Konferenz zugeschaltet.

An der Ministerkonferenz werden u.a. der Vize-Präsident der EU-Kommission und EU-Kommissar für den "Schutz unserer europäischen Lebensweise", Margaritis Schinas, sowie der EU-Kommissar für "Erweiterung und Europäische Nachbarschaftspolitik", Olivér Várhelyi, teilnehmen. Auch Deutschland, das zurzeit den EU-Ratsvorsitz innehat, wird durch Innenminister Horst Seehofer vertreten sein.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu folgenden Terminen in der Wiener Hofburg herzlich eingeladen:

22. Juli 2020

Ab 13.30 Uhr: Einlass und Akkreditierung

14.30 Uhr: Tour de Table zu Sitzungsbeginn



23. Juli 2020

Ab 8 Uhr: Einlass und Akkreditierung

9 Uhr: Tour de Table zu Sitzungsbeginn

11 Uhr: Familien-Foto

11.30 Uhr: Pressekonferenz nach der Konferenz mit u.a. Innenminister Karl Nehammer, Bundesinnenminister Horst Seehofer (D) und dem Vizepräsident der EU-Kommission Margaritis Schinas

Ort: Hofburg, 1010 Wien

Eingang für Medienvertreterinnen und –vertreter: Hofburg, Tor 2, Heldenplatz

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter pressestelle @ bmi.gv.at .

Aufgrund von COVID-19 bedingten Sicherheitsmaßnahmen werden bei Eintritt vor Ort Temperaturmessungen durchgeführt. Auch im Laufe der Veranstaltung ersuchen wir dringend, die Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, vor Ort einen Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einzuhalten und Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

