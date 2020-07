Land NÖ hat Arbeiten für neue Marchbrücke bei Marchegg ausgeschrieben

LR Schleritzko: „Fußgänger- und Radbrücke sorgt für neue Verbindung vor Landesausstellung 2022“

St. Pölten (OTS/NLK) - Niederösterreich und der slowakische Selbstverwaltungskreis Bratislava rücken noch näher zusammen. „Der NÖ Landesstraßendienst hat kürzlich die Ausschreibung für den Neubau der geplanten Fußgänger- und Radbrücke bei Marchegg veröffentlicht. Plangemäß sollte der Baubeginn Ende 2020 und die Fertigstellung Ende 2021 erfolgen. Damit schaffen wir noch vor der im Jahr 2022 geplanten Landesausstellung im Marchfeld eine neue Verbindung mit unseren östlichen Nachbarn“, berichtet Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Die Grenzbrücke zwischen der Slowakei und Österreich verbindet die Gemeinden Vysoka pri Morave mit Marchegg. Die gesamte Brückenkonstruktion hat eine Länge von ca. 260 Metern und gliedert sich in eine Vorlandbrücke NÖ, die Flussbrücke und die Vorlandbrücke in der Slowakei. Die Vorlandbrücken werden aus Stahlbeton errichtet, für die Marchbrücke ist eine Hängeseilkonstruktion mit Stahltragwerk vorgesehen. „Die Gesamtkosten für die Brücke betrage 4,75 Millionen Euro. Der Großteil davon, nämlich 85 Prozent, wird aus dem aktuell vieldiskutierten Budget der Europäischen Union gefördert“, so der Landesrat.

