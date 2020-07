Neue Volkspartei Hietzing: Markus Wölbitsch tritt als Wahlkreis-Spitzenkandidat für den Gemeinderat an

Den Menschen in Hietzing eine starke Stimme auf Gemeindeebene geben

Wien (OTS) - Stadtrat Markus Wölbitsch tritt bei der Wien-Wahl nicht nur auf der Landesliste auf Platz 3 an, sondern führt auch den Wahlkreis im Bezirk Hietzing an. Wölbitsch studierte Internationale Betriebswirtschaft und internationales Management und war bereits neben dem Studium beruflich in Wien und München tätig. In der Privatwirtschaft hat Markus Wölbitsch mehrere Jahre als Berater gearbeitet. Der ÖVP-Stadtrat ist begeisterter Marathonläufer, Bergsteiger und Triathlet. Er ist in Hietzing geboren, aufgewachsen und bis heute wohnhaft.

Seine politische Laufbahn startete Markus Wölbitsch bereits mit 18 Jahren bei der Jungen ÖVP, wo er von 2002 bis 2005 als Landesgeschäftsführer tätig war. Gernot Blümel hat ihn vor 5 Jahren zum Landesgeschäftsführer der Volkspartei Wien gemacht, 2018 ist er Gernot Blümel als Stadtrat nachgerückt. „Ich freue mich sehr, meinen Heimatbezirk als Spitzenkandidat für den Gemeinderat vertreten zu dürfen. Im Vordergrund stehen für mich die Interessen der Menschen und der Erhalt der Lebensqualität in unserem wunderschönen Bezirk“, so Wölbitsch und weiter: „Gemeinsam mit Silke Kobald an der Spitze im Bezirk werden wir uns als Team für die Anliegen der Hietzingerinnen und Hietzinger auf Bezirks- und auf Landesebene einsetzen.“ Als erfahrener Betriebswirt legt Wölbitsch einen Fokus auf die Hietzinger Wirtschaft. „Mein Ziel ist es, unter den Wirtschaftstreibenden für einen regen Austausch zu sorgen. Innovation gepaart mit Tradition sollen Hietzing nach jahrelanger Erfolgsgeschichte noch einen Schritt vorwärts bringen, dafür setze ich mich im Wiener Gemeinderat ein.“

