OWCs Envoy Express, das weltweit erste Thunderbolt(TM) zertifizierte busgespeiste Portable Storage Enclosure 0GB Kit, ist ab sofort in der EU bestellbar

Woodstock, Illinois (ots/PRNewswire) - Europäischer Hauptsitz von OWC in Belgien nimmt ab sofort Vorbestellungen mit Liefertermin für August entgegen; Sonderpreis von 79,00 EUR inklusive sämtlicher Steuern und Lieferung an jeden beliebigen Bestimmungsort in der Europäischen Union.

OWC®; ein führendes Unternehmen für emissionsfreie Mac- und PC-Technologie und einer der weltweit renommiertesten Anbieter für Speicher, externe Laufwerke, SSDs, Mac- und PC-Docking-Lösungen und Performance Upgrade Kits gibt bekannt, dass sein neues OWC Envoy Express, das weltweit erste Thunderbolt(TM) 3-zertifizierte busgespeiste tragbare Speichergehäuse ohne vorinstalliertes Laufwerk, über seine neue europäische Firmenzentrale in Belgien mit Fulfillment über das belgische Distributionszentrum gekauft werden kann. Für alle EU-Kunden von OWC steht diese neue technische Lösung ab sofort mit zeitlich begrenzten Sonderpreisen inklusive Mehrwertsteuer und Versand für dieses neue spannende Produkt zur Verfügung.

DIY-Speicherlösung im Taschenformat schreibt Geschichte

OWC Envoy Express ist kleinformatig, aber bahnbrechend - zum ersten Mal in der Geschichte von Thunderbolt(TM) können Anwender ein busgespeistes Thunderbolt(TM) zertifiziertes Gehäuse kaufen und ihr eigenes Laufwerk darin einbauen. Endlich ein DIY-Kit, das es den Anwendern ermöglicht, sich von vorkonfigurierten Wahlmöglichkeiten zu lösen, um eine Speicherlösung im Taschenformat zu erstellen, die ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht. Und sie jederzeit umzubauen, wenn sich diese Bedürfnisse ändern. Mehr Optionen. Mehr Benutzerfreundlichkeit. Mehr Funktionalität....erstmalig auf dem Markt, und nur von OWC.

Spielraum für Optionen

Man kann Envoy Express mit einem brandneuen Laufwerk als Fast Boot-Laufwerk einrichten. Man kann ein vorhandenes Laufwerk, das während eines Upgrades ersetzt wurde, erneut testen, um zusätzliche Speicher- und Sicherungskapazität zu erhalten. Envoy Express lässt sich nutzen, um wieder Zugriff auf Dateien auf einem Laufwerk zu erhalten, das von einem nicht betriebsbereiten Rechner entfernt wurde. Wo auch immer ein busgespeistes Thunderbolt(TM) Gehäuse gefragt ist - mit dem leistungsfähigen Envoy Express lässt sich alles schaffen.

Backup, Playback und Bearbeitung. Aber schneller.

Ganz gleich, ob man umfangreicher werdende Foto- und Musikbibliotheken sichern, Dateien freigeben, seine Lieblings-Games und Lieblingsfilme überall genießen oder Videos, sogar bis zu 8K, aufnehmen und bearbeiten möchte - Envoy Express erledigt alles. Und ist dafür konzipiert, superschnelle, kontinuierliche Datenübertragungsraten von bis zu 1553MB/s zu unterstützen ... oft schneller als die interne Laufwerksleistung des Computers!

Für die Laufwerke von heute und morgen gerüstet

Envoy Express wurde zur Unterstützung jeder beliebigen 2280 M.2 NVMe SSD entwickelt, bietet Benutzern die Freiheit und Flexibilität, jedes heute gängige Laufwerk - einschließlich OWC Aura SSDs mit einer Kapazität von bis zu 4.0TB - zu verwenden, und ist gleichzeitig unbegrenzt für die 8.0TB und 16TB von morgen und weitere zukünftige Kapazitäten gerüstet.

Highlights

Zertifiziert: erstes busgespeistes Gehäuse, dass die strengen Thunderbolt(TM) Leistungsanforderungen erfüllt.

Kompatibel mit jedem Computer, der mit Thunderbolt 3 oder 4 ausgestattet ist.

DIY leicht gemacht: kann jede heute und in Zukunft verfügbare 2280 M.2 NVMe SSD nutzen

Superschnell: unterstützt reale Leistung von 1553MB/s1

Praktisch: sofort einsatzbereit mit 10,2-Zoll Thunderbolt(TM) 3-Kabel

Kompakt: kürzer als ein Kugelschreiber und wiegt mit Laufwerk nur ca. 94 Gramm (3,3 Ounces)

Leise: läuft kühl und ablenkungsfrei

Stylish mit Rugged-Look: Schwarz-eloxiertes Aluminium bietet "feldtaugliche" Datensicherung

Sichere Befestigung: umfasst rückseitig am Laptop-Bildschirm platzierbare Schiebehalterung für sichere Handhabung, ohne im Weg zu sein

Kann an Macs und PCs befestigt werden

Envoy Express ist die Lösung, wenn der Arbeitsbereich begrenzt. Das heutige Büro ist da, wo man sich gerade befindet - ein beengter Flugzeugsitz, ein winziger Tisch in einem Cafe, oder beengt an einem abgelegenen Ort. Es gibt keine Steckdose und nicht genug Platz für ein externes Laufwerk. Envoy Express ist nicht nur das erste Thunderbolt(TM) 3-busgespeiste Gehäuse der Branche (kein Netzteil erforderlich), sondern auch das erste Gehäuse mit einem Laptop-Befestigungssystem.

Superstarkes, ablösbares Klebegel und ein leichtgewichtiger, aber haltbarer Kunststoffhalter sichern Envoy Express an der Rückseite jedes mit Thunderbolt(TM) 3-ausgestatteten Mac oder PC Laptop-Bildschirms. Soll Envoy Express gemeinsam genutzt werden? Über OWCs MacDrive Software kann Envoy Express plattformübergreifend mit Macs und PCs arbeiten.

"Das gesamte Team bei OWC ist begeistert, erstmalig ein busgespeistes Thunderbolt(TM) zertifiziertes Gehäuse auf den Markt bringen zu können", sagt Larry O'Connor, Gründer und CEO von OWC. "Wir haben stets ein offenes Ohr für den Bedarf und die Wünsche unserer Kunden. Unser Entwicklungsteam und unsere Ingenieure haben bei der Entwicklung von Envoy Express eng mit Intel zusammengearbeitet, und wir sind stolz darauf, den Kunden von OWC auch weiterhin innovative Angebote unterbreiten zu können, die ihnen ermöglichen, mit höchstmöglicher Performance zu arbeiten. Das Envoy Express DIY-Kit erlaubt den Kunden, eine zertifizierte ultra-tragbare Speicherlösung zu erstellen, die exakt ihren Anforderungen entspricht. Wir waren schon immer stolz darauf, einen hochwertigen Kundenservice zu bieten, und können nun, da unsere EU-Kunden die Möglichkeit haben, direkt an unserem belgischen Standort zu bestellen, Envoy Express von dort aus schnell und ohne die Zollgebühren ausliefern, die bei Bestellungen aus den USA anfallen würden".

OWCs Aura P12 SSDs sind die ideale Ergänzung für Envoy Express und bieten eine optimierte Mischung aus Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 3400MB/s liefern die Aura P12s zuverlässige Geschwindigkeit und Datensicherung für große Mediendateien wie 8K-Video, hochauflösende Fotos und Audiodateien. Dank der schnelleren Datenübertragung können die Benutzer schnell und sorgenfrei die nächste Phase ihrer Projekte in Angriff nehmen.

Envoy Express wird komplett mit den für eine einfache Laufwerksinstallation erforderlichen Werkzeugen geliefert. Darüber hinaus bietet OWC eine Vielzahl von Toolkits an, die zur Unterstützung der Wartung von Macs, PCs und anderer Elektronik nützlich sind.

OWC Envoy Express ist ab sofort auf Vorbestellung zum Sonderpreis (inklusive Steuern und Versand) von 79,00 EUR für einen begrenzten Zeitraum erhältlich. Die Einheiten werden ab August ausgeliefert. Für Kunden in den USA und anderen Regionen ist das zeitlich limitierte Pre-Order-Sonderangebot hier verfügbar.

OWCs EU-Hauptsitz in Belgien bietet kürzere Versandzeiten in ganz Europa sowie Kundendienst und Garantieleistungen in der jeweiligen Landessprache. Für Verkauf, Service oder Support können Sie uns telefonisch unter 0031202610709 erreichen, oder schicken Sie uns ein E-Mail unter support @ owc.eu.

Informationen zu OWC

Other World Computing (OWC), gegründet 1988, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Mac- und PC-Enthusiasten dabei zu helfen, mehr zu leisten und höhere Ziele zu erreichen. Wir glauben an Nachhaltigkeit. Die Lösungen von OWC sind auf echte Langlebigkeit ausgelegt und ermöglichen es Anwendern, ihre bereits getätigten Technologieinvestitionen zu maximieren. OWC ist führend auf dem Gebiet der geschäftlichen Nachhaltigkeit, und unser Firmensitz gehört weltweit zu den ersten mit LEED Platin ausgezeichneten Standorten. OWC verfügt über ein preisgekröntes Technical Support-Team und eine beispiellose Bibliothek mit Schritt-für-Schritt-DIY- und Informationsvideos. Vom Desktop zu Hause bis zum Enterprise-Rack im Unternehmen, vom Tonstudio bis zur Filmkulisse und vielen anderen denkbaren Umfeldern - es sollte keine Kompromisse geben, und deshalb gibt es OWC.

© 2020 Other World Computing, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Apple und Mac sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. Intel und Thunderbolt sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken der Intel Corporation. Andere Marken können Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Angaben

#1: Laufwerk nicht enthalten. Die Leistungsergebnisse hängen von dem vom Benutzer installierten Laufwerk ab.

1553MB/s Leistung basiert auf Tests mit der 2.0TB OWC Aura Pro P12, ausgestattet mit Envoy Express, angeschlossen an einen iMac Pro Late 2017 (iMacPro1,1) mit 32GB RAM und 3,2GHz-Prozessor, durchgeführt mit AJA System Test (4K-Full Resolution, 16GB Dateigröße, 10bit RGB-Codec, Einzeldateitest).

