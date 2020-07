„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ am 21. Juli in ORF 1

Außerdem: ORF-„Sommerkabarett“-Dakapo für „200 Jahre Hektiker (2)“

Wien (OTS) - Im Rahmen von „DIE.NACHT“ gibt es auch diese Woche in „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ am Dienstag, dem 21. Juli 2020, um 22.00 Uhr in ORF 1 einen Rückblick auf die Highlights aus den Talks von Stermann & Grissemann:

Diesmal sind gleich zwei Bürgermeister zu Gast: Michael Häupl berichtet von seiner Zeit als Wiener Bürgermeister. Rapper Nazar liebt seinen Nebenberuf als „Bürgermeister von Favoriten“ und outet sich darüber hinaus als jemand, der so manche Geldstrafe mit Freude bezahlt. Barbara Stöckl wurde eigentlich als bekannt einfühlsame Gesprächspartnerin eingeladen. Da ist gehörig was danebengegangen, denn sie antwortet nicht auf Fragen, sondern stellt selbst welche, die es in sich haben. Damit muss Grissemann erst einmal fertigwerden. Zum Glück rettet Dagmar Koller den Abend mit Wodka und Poesie.

Danach feiern um 22.30 Uhr Viktor Gernot, Florian Scheuba, Fifi Pissecker und Werner Sobotka im ORF-„Sommerkabarett“-Dakapo des zweiten und letzten Teils „200 Jahre Hektiker“.

