Gefahr für Hunde: Hitze im Auto hat auch heuer Saison

Trotz milden Sommers verzeichnet Tierschutzombudsstelle Wien bereits 11 Fälle – Auto wird zu Backofen

Wien (OTS) - Die große Hitze ist in diesem Sommer bislang ausgeblieben. „Die Gefahr für Hunde, die im Auto zurückgelassen werden, ist jedoch genauso groß wie in jedem Sommer, und daher informieren wir mit der Tierschutzombudsstelle auch heuer wieder zu den Gefahren für die Tiere im Auto“, so Tierschutzstadträtin Ulli Sima. Sie appelliert an alle TierfreundInnen, diese Gefahren nicht zu unterschätzen.



„Einige Menschen glauben, dass aufgrund der milden Temperaturen und des wechselhaften Wetters das Gebot, den Hund ja nicht im Auto zurückzulassen, heuer nicht gilt“, warnt Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien. „Dabei ist genau das Gegenteil der Fall, gerade weil das Wetter so unbeständig ist und schnell umschlägt.“ 11 Fälle von in Autos zurückgelassenen Hunden sind heuer schon bei der Tierschutzombudsstelle Wien eingelangt.



Bereits ab einer Außentemperatur von 20 Grad Celsius kann das Auto zur tödlichen Falle für Hunde werden. „Konkret heißt das: Ein bei 24 Grad in der Sonne geparktes Auto kann innerhalb von 20 Minuten eine Innentemperatur von 48 Grad erreichen. Für Hunde führt dies in kurzer Zeit zu einem lebensbedrohlichen Zustand oder sogar zum Tod!“, so Persy. Studien zeigen, dass etwa die Hälfte aller Hitzschlag-Patienten trotz intensiver tierärztlicher Betreuung nicht gerettet werden können. Für viele überraschend: Der Tod aufgrund eines Hitzschlags kann bis zu 48 Stunden nach dem Vorfall eintreten. Selbst wenn ein Hund lebend aus einem überhitzten Auto befreit werden kann, gibt es somit keinerlei Garantie, dass er tatsächlich überlebt.



Was tun, wenn man einen zurückgelassenen Hund im Auto entdeckt und Gefahr der Überhitzung droht?



Wenn der Hund stark hechelt, apathisch da liegt und/oder nicht oder kaum auf Klopfen und Bewegungen an der Scheibe reagiert, dann



Ø Sofort die Polizei unter 133 rufen und Autokennzeichen durchgeben



Ø Den Wagen öffnen (lassen) und das Tier befreien



Ø Erste Hilfe leisten: Den Hund in den Schatten bringen und mit frischem, lauwarmem Wasser versorgen. Bitte kein kaltes Wasser geben oder über den Hund gießen – das belastet den Kreislauf zusätzlich!



Ø Den Hund umgehend medizinisch versorgen lassen



Wenn der Hund ansprechbar ist, dann



Ø LenkerIn ausrufen lassen, wenn möglich (z.B. im Supermarkt, Shopping-Center)



Ø Am Wagen bleiben und Zustand des Hundes beobachten



Ø Wenn sich der Zustand des Tieres verschlechtert, dann Polizei rufen, Autokennzeichen durchgeben, Wagen öffnen (lassen), Hund im Schatten mit Trinkwasser versorgen und ggf. veterinärmedizinisch behandeln lassen





Strenge Strafen für verantwortungslose HundehalterInnen



Personen, die ein Tier einer derart qualvollen Situation aussetzen, können für ihr Verhalten laut Tierschutzgesetz zur Rechenschaft gezogen werden – mit einer Geldstrafe von bis zu 3.750 Euro (im Wiederholungsfall bis zu 7.500 Euro). Außerdem droht eine Anzeige nach dem Strafgesetzbuch (§222).



Alle Tipps und Hinweise zum Thema „Hund im Auto“ hat die Tierschutzombudsstelle auf handlichen Infokarten zusammengefasst, die unter post @ tow-wien.at oder Tel. 01/318 00 76-75079 angefordert werden können. Das Plakat „Hot Dogs bitte nur am Würstelstand“ steht hier zum Download bereit:



https://bit.ly/2ZHec77



Die Tierschutzombudsstelle Wien (TOW) setzt sich für ein harmonisches und respektvolles Miteinander von Mensch und Tier in der Großstadt ein. Sie fördert die Interessen des Tierschutzes und vertritt diese auch in Verwaltungs- und Verwaltungsstrafverfahren. Die Tierschutzombudsstelle agiert unabhängig und weisungsungebunden.



Die TOW im Internet: https://www.tieranwalt.at



Folgen Sie uns auf Facebook: https://www.facebook.com/tieranwalt.at



Rückfragen & Kontakt:

Indra KLEY

Tierschutzombudsstelle Wien

Tel.: 01 4000 75070

Mobil: 0676 8118 75070

E-Mail: indra.kley @ tow-wien.at