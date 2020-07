Gelungener Auftakt der Veranstaltungsreihe „Kultur beim Winzer“

LR Danninger: Programm verbindet Weingenuss und Kunstgenuss

St. Pölten (OTS) - Wie fein die Kombination aus Kultur, Wein und Kulinarik ist, davon konnten sich kürzlich rund 70 Gäste im Bio-Weingut Mehofer-Neudeggerhof in Neudegg überzeugen. Die Sängerin Tini Kainrath sorgte mit ihrem Programm „Rund um Wien“ für die perfekte Stimmung. Dazu gereicht wurden Bio-Weine von Stephan Mehofer sowie Bio-Wraps von den Wrapstars. „Der Auftakt zur Veranstaltungsreihe ‚Kultur beim Winzer‘ ist mehr als gelungen. Auf kultur- und genussaffine Gäste warten nun bis zum 20. September noch zahlreiche, prominent besetzte Veranstaltungen bei Winzern in ganz Niederösterreich, bei denen die Gäste Wein- und Kunstgenuss auf eine ungemein schöne Art und Weise verbinden können“, betont Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Als Kulturbühne fungierte das Weingut der Familie Mehofer. Die tiefgründigen Lössböden sind das wertvolle Fundament der Reben – allen voran die Grünen und Roten Veltliner, die zu den Lieblingssorten der Mehofers zählen. „Dieser Abend war im wahrsten Sinne des Wortes ein gleichermaßen kulinarisch wie kulturelles Erlebnis für alle anwesenden Gäste. Die Verbindung zwischen Wein und Kultur ist seit jeher eng miteinander verwoben und ich bin überzeugt, dass unsere Winzerinnen und Winzer, die ihre Weingüter und Heurigen als Bühne für die Kulturveranstaltungen zur Verfügung stellen, ganz viele Wein- und Kulturliebhaber begeistern werden“, sagt Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ.

Die Künstlerin Tini Kainrath steht wohl am besten für die musikalische Bandbreite des Programms. Kainrath eröffnete den Veranstaltungsreigen mit Wienerliedern, sie tritt aber auch mit südamerikanischen Rhythmen auf und singt Jazz und Blues. Freunde von experimenteller Musik kommen bei einem Solokonzert des Gitarristen Karl Ritter oder bei einer literarisch-musikalischen Klanginstallation von Hannes Raffaseder auf ihre Rechnung. Geboten werden gleich mehrere Lesungen namhafter Autorinnen und Autoren:

Dabei sind unter anderem Andrea Winkler, Richard Schuberth und Thomas Sautner, Bestsellerautorin Eva Rossmann, die für ihre Hörspiele mehrfach ausgezeichnete Magda Wojtzuck sowie die beiden Publikumspreisträgerinnen beim Ingeborg Bachmannpreis Gertraud Klemm und Cornelia Travnicek. Sowohl als Kabarettist als auch als profunder Weinkenner wird Thomas Maurer gleich dreimal bei Winzern am Wagram, in der Wachau und im Weinviertel in Erscheinung treten und zwischen den zu verkostenden Weinen aus seinen Texten und Zeitungsglossen vorlesen.

