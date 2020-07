Barbara Krenn wird Leiterin der ORF-Hauptabteilung „Religion und Ethik – multimedial“

Wien (OTS) - Mag. Barbara Krenn wird Leiterin der ORF-Hauptabteilung „Religion und Ethik – multimedial“. Krenn, 47, u. a. Sendungsverantwortliche der Fernsehreihe „FeierAbend“ und zuletzt interimistische Leiterin der TV-Religion, wurde von ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz zur neuen Hauptabteilungsleiterin bestellt.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Mit Mag. Barbara Krenn steht eine höchst kompetente Frau an der Spitze der ersten multimedialen Hauptabteilung des ORF. Barbara Krenn verfügt über alle Voraussetzungen, den Auftrag, Religion und Ethik in Richtung Multimedialität auszubauen, zu erfüllen. Es freut mich, dass wir sie mit dieser für die strategische Weiterentwicklung des ORF wichtigen Funktion betrauen können.“

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Religion und Ethik haben derzeit eine besonders hohe Relevanz. Sei es aktuell bei der Frage der Abwägung von gesundheitlicher und wirtschaftlicher Sicherheit bei Corona oder bei gesellschaftlichen Veränderungen, wie wir sie in der Migration oder Gentechnik erleben. Es freut mich besonders, die Hauptabteilung ‚Religion und Ethik – multimedial‘ mit einer anerkannten Journalistin besetzen zu können. Barbara Krenn ist eine qualifizierte Gestalterin/Journalistin, kennt die unterschiedlichen Medien und hat als interimistische Leiterin der Fernsehreligion in den letzten Monaten zusätzlich viele multimediale Schwerpunkte verantwortet sowie die Corona-Sonderberichterstattung mit ihrem Team bravourös gemeistert. Sie wird die Herausforderungen einer multimedialen Religion im Radio, Fernsehen und Online mit ihrem Fachwissen, ihrer sozialen Kompetenz sowie ihrem Top-Team hervorragend meistern. Ich wünsche ihr und ihrem Team alles Gute.“

Mag. Barbara Krenn: „Ich freue mich sehr über diese Bestellung und das Vertrauen! Fragen nach dem Verhältnis von Religion und Politik, von Religion und Vernunft und der Frage, ob Religion öffentlich oder Privatsache ist, sind neben der persönlichen Dimension des Glaubens und den großen ethischen Herausforderungen zentrale gesellschaftliche Themen. Ich freue mich, gemeinsam mit einem höchst engagierten Team, diese Themen multimedial zu beleuchten, aufzubereiten und damit zum öffentlichen Diskurs beizutragen.“

Barbara Krenn, 1973 in Judenburg geboren, studierte in Graz und Tübingen Theologie. Seit 1999 ist sie als Religionsjournalistin im ORF tätig. Sie war viele Jahre Gestalterin und Redakteurin für „Orientierung“ und „FeierAbend“ und ab 2007 bei der Sendung „kreuz und quer“ für Eigen- und Auftragsproduktionen zuständig. Im Jahr 2010 übernahm sie als leitende Redakteurin die Verantwortung für die Sendungen „Religionen der Welt“, „Was ich glaube“ und „FeierAbend“. Zu Beginn des Jahres wurde Barbara Krenn mit der interimistischen Leitung der Hauptabteilung Religion-Fernsehen und der Erstellung eines Konzepts für die Zusammenführung der ORF-Religionsabteilungen Radio, TV und ON zu einer multimedialen Abteilung beauftragt.

