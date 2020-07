Erfolgsbilanz: kitzVenture schließt erstes Halbjahr mit deutlichem Geschäftsgewinn ab

Tiroler Unternehmen schreibt nach erfolgreicher Restrukturierung rund 1,4 MIO EUR Gewinn

Wien/Kitzbühel (OTS) - Die kitzVenture GmbH hat nach dem ersten Halbjahr 2020 allen Grund zur Freude: Rund 1,4 Millionen EUR Gewinn vor Steuer lassen das Unternehmen kerngesund dastehen und beweisen die Profitabilität der Gesellschaft. Wie schon bekannt können sich auch zahlreiche private Anleger freuen, deren Investitionen nach Erreichen der Gewinnschwelle hochverzinst ausbezahlt wurden. Neben der vereinbarten 9,75 Prozent p.a. gab es auch noch einen freiwilligen Bonus in Form von Zinseszinsen.

„Für uns war dieses erste Halbjahr das erfolgreichste der Firmengeschichte nach allen Schwierigkeiten“, so Patrick Landrock, Geschäftsführer der kitzVenture GmbH. Gerade in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind Erfolgsmeldungen selten, umso mehr freue man sich über die rechtzeitig getätigte Restrukturierung der Gesellschaft als Basis des nun eingefahrenen Gewinns. Landrock: „Wir haben gezeigt, dass unsere Geschäftsmodelle funktionieren und dass davon auch private Investoren – trotz anfänglicher Kritik – profitieren konnten.“ Die kitzVenture beweist sich damit als erfolgreiche Beteiligungsgesellschaft mit integriertem Company-Building Bereich u.a. für E-Commerce Projekte und digitale Geschäftsmodelle.

Erfolgreicher Kurs wird fortgesetzt

Die Gesellschaft mit Sitz in Kitzbühel hat noch viel vor. „Wir stehen ganz gegen den allgemeinen Trend wirtschaftlich hervorragend da und gehören sicher zu den derzeit erfolgreichen Unternehmen des Landes“, so Patrick Landrock, „aber wir werden uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen.“ Einige Großprojekte sind kurz vor dem Ausrollen und werden gehörig für Aufsehen sorgen.

Damit strafe man auch all jene der Lüge, die die kitzVenture öffentlich oder strafrechtlich in ein schlechtes Licht rücken wollten und zum Teil auch noch immer tun. Landrock: „Wir werden weiterhin gegen jeden vorgehen, der das Unternehmen ungerechtfertigt angreift.“ Auch in dieser Causa warten noch einige ‚Knalleffekte‘.

Die kitzVenture GmbH mit Sitz in Kitzbühel (Österreich) ist ein in Tirol verwurzeltes und international agierendes Unternehmen. Unterstützt werden Startups und junge Firmen sowohl mit Risikokapital als auch mit Know-how und verschiedenen Dienstleistungen aus den Bereichen IT, Marketing und Vertrieb. Mit einem vielfach erprobten Ansatz zur Entwicklung und Schärfung der strategischen Markenentwicklung verfügt die kitzVenture über ein starkes Instrument zur erfolgreichen Positionierung in den jeweiligen Märkten. Der Company-Building-Bereich ist darüber hinaus in der Lage, anstehende E-Commerce Projekte schnell und effektiv auszurollen.

