Meßmer COLD TEA: Der erfrischende Tee-Trend des Sommers für die Wasserflasche

Meßmer bringt ein innovatives Kaltaufgusskonzept in die heimischen Regale. Die neuen COLD TEAS sind der sommerliche Durstlöscher für unterwegs – ohne Zucker und Kalorien.

Meßmers COLD TEA ist die coole Innovation für diesen Sommer: Er erfrischt und löscht den Durst – ganz ohne Zucker, dafür mit viel Geschmack. Wer den neuen, kalten Teegenuss mit gesunden Zutaten bereichert, erhält einen köstlichen Frische-Kick Karin Stainer, Meßmer Tee

Hall in Tirol (OTS/LCG) - An heißen Sommertagen sehnen wir uns nach einer köstlichen Erfrischung. Weil Wasser auf Dauer langweilig wird und Limonaden und Softdrinks pure Zuckerbomben sind, bieten die neuen Meßmer COLD TEAS eine fruchtige und zugleich zucker- und kalorienfreie Alternative. Das Besondere: Die Pyramidenbeutel der neuen Kaltaufgusstees reichen für jeweils einen halben Liter Wasser. Sie sind besonders attraktiv für alle, die unterwegs genügend Flüssigkeit zu sich nehmen möchten: beim Sport, in der Freizeit, auf dem Weg ins Büro oder einfach als erfrischenden Durstlöscher. Der Pyramidenbeutel kommt ohne Etikett und Faden. Er ist somit besonders praktisch: Statt aus der Einweg-Plastikfalsche kann die kühle Erfrischung aus der wiederverwendbaren Trinkflasche von Meßmer genossen werden. Kaltes Wasser reicht, um den perfekten COLD TEA zu genießen.

„Meßmers COLD TEA ist die coole Innovation für diesen Sommer: Er erfrischt und löscht den Durst – ganz ohne Zucker, dafür mit viel Geschmack. Wer den neuen, kalten Teegenuss mit gesunden Zutaten bereichert, erhält einen köstlichen Frische-Kick“ , so Geschäftsführerin Karin Stainer.

Die neuen COLD TEAS aus dem Hause Meßmer sind in vier ansprechenden Geschmacksrichtungen erhältlich. „Passionsfrucht-Mango“ sorgt für eine süß-saure Geschmacksexplosion. Der mit Vitamin C angereicherte „Zitrone-Minze“-COLD TEA ist besonders spritzig und erfrischend. „Melone-Erdbeere“ sorgt für einen fruchtig-aromatischen Frischekick und versprüht einen Hauch von Sommer. „Apfel-Waldmeister“ vereint optimal die erfrischende Süße von saftigen Äpfeln mit aromatischem Waldmeister.

Zucker ist out! Der Beutel bleibt in!

Durchschnittlich enthalten handelsübliche Eistees fünf Gramm Zucker pro 100 Milliliter; das entspricht rund 25 Gramm pro halbem Liter – und somit etwa sechs Stück Würfelzucker, die in einer Flasche Eistee enthalten sind. Eine gesunde und ebenso geschmackvolle Alternative bietet diesen Sommer Meßmer mit vier neuen kreativen Kaltaufguss-Kreationen für die Wasserflasche. Sie werden einfach mit kaltem Wasser aufgegossen und sind eine geschmackvolle To-Go-Alternative zu den zuckerhaltigen Getränken. Der praktische Pyramidenbeutel kann bis zu vier Stunden im Wasser bleiben und sorgt für aromatischen Teegeschmack. Ein wahrer Frische-Kick für unterwegs.

Die neuen Meßmer COLD TEAS für die Wasserflache sind ab Ende Juli 2020 erhältlich. Eine Packung enthält jeweils 14 Pyramidenbeutel à 2,75 Gramm.

Weitere Informationen auf https://www.messmer.at.

