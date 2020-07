Wölbitsch: Stadt Wien scheitert an Kontrolle der Corona-Quarantäne

Wien (OTS) - Die Stadt Wien hat zahlreiche Probleme bei der Bewältigung der Corona-Krise: Die Hilfsmaßnahmen kommen nicht an, die Auswertung der Tests dauert viel zu lange (teilweise bis zu einer Woche) und die Quarantäne wird nicht kontrolliert „Die Stadt scheitert an der Kontrolle der Corona-Quarantäne. Das unrühmlichste Beispiel ist die Überstellung von Personen aus einem Flüchtlingsheim in die Wiener Messehalle, wo weiterhin unklar ist, ob dort Personen fliehen konnten“, so Stadtrat Markus Wölbitsch.

„In Wien ist es vollkommen unklar, wie die Quarantänevorschriften kontrolliert werden und wie die Kontrolle von Personen, die aus Risikogebieten aus dem Ausland zurückkehren, erfolgt. Das ist verantwortungslos“, unterstreicht der Stadtrat. Die neue Volkspartei Wien fordert daher, dass die Überprüfung der Quarantänemaßnahmen in Wien transparent erfolgt und die Hilfe der Polizei angenommen wird. Das Ziel muss sein, dass jede Person in Quarantäne täglich überprüft werden kann – das geht mit Hilfe der Polizei.

Auf alle bisherigen parlamentarischen Anfragen der Volkspartei zu den Wiener Corona-Maßnahmen gibt es von Rot-Grün nur ausweichende Antworten. Klar ist: Die Quarantäne-Überprüfung ist Aufgabe der Gesundheitsbehörde (MA 15) also der Stadt Wien. Diese kann aber bei der Polizei um Hilfe ansuchen. Bisher wurde in Wien aber nur viermal die Hilfe von Polizei angenommen, in Tirol beispielsweise aber bereits über 30.000 mal. Schätzungsweise befinden sich rund 4.000 Personen in Wien in Quarantäne – Kontrolle gibt es in Wien leider keine. „Gerade um eine zweite Welle zu verhindern, ist die Einhaltung der Quarantäne maßgeblich, da so die unkontrollierte Verbreitung von Corona bekämpft wird. Das Ziel muss sein, jede Person in Quarantäne überprüft werden kann – Wien soll daher endlich die Unterstützung der Polizei annehmen!“

