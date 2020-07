Mercato Rosso – FRAUEN-MACHT-ZUKUNFT!

Wien (OTS/SPW) - In der aktuellen Ausgabe von „Mercato Rosso“ stehen die Frauen im Mittelpunkt! Gemeinsam mit Dr.in Katharina Mader von der Wirtschaftsuniversität Wien und Sängerin Birgit Denk diskutiert Barbara Novak weibliche Lebensrealitäten, Leistungsträgerinnen von heute und modernen Feminismus. Dazu gibt es wie immer eine feine Musikmelange – diesmal ausschließlich von heimischen Künstlerinnen.****

Die Coronakrise hat einmal mehr gezeigt: Frauen halten unser Land am Laufen, beispielsweise als Pflegekräfte, im Einzelhandel oder als Reinigungspersonal. Doch ist klar: Sie sind durchwegs schlechter abgesichert und bezahlt als Männer und tragen nach wie vor die Hauptlast, wenn es um die Kinderbetreuung und den Haushalt geht. Gleichzeitig gibt es starke weibliche Stimmen – gerade auch in der heimischen Musikszene. Diese und weitere Inhalte diskutiert Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, Barbara Novak, in ihrer neuen „Mercato Rosso“-Sendung. Der Sendungstitel: „FRAUEN-MACHT-ZUKUNFT!“. Die Gäste: Dr.in Katharina Mader von der Wirtschaftsuniversität Wien und Sängerin Birgit Denk. Ab sofort unter www.mercatorosso.wien verfügbar!

Nächste Sendung am 2. August zur Wiener Bäderkultur

Was gibt es Schöneres, als an einem heißen Sommertag ins kühle Nass zu hüpfen und sich am Kaiserwasser, Donauufer oder in einem der Wiener Schwimmbäder so richtig zu entspannen? Die nächste Sendung widmet sich unter dem Titel „Das Baden ist der Wiener Lust“ der Bäderkultur in Wien. Die Ausstrahlung erfolgt ab 2. August unter www.mercatorosso.wien. Fragen passend zum Sendungsthema werden ab sofort gerne unter redaktion@mercatorosso.wien entgegengenommen.

Über „Mercato Rosso“

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, lädt wöchentlich – über die Sommermonate Juli und August jede zweite Woche – zu Gespräch und Musik auf den „Mercato Rosso“. Im traditionellen Radioformat – und als Podcast verfügbar – dreht sich hier alles um Menschen, Meinungen und eine feine Wiener Musik-Melange! Am „Mercato Rosso“ diskutiert Barbara Novak brennende Themen unserer Zeit mit zwei Gästen – einer Expertin bzw. einem Experten zum jeweiligen Schwerpunktthema und einer Künstlerin bzw. einem Künstler für den Blick von außen. Dazu wird Musik gespielt, vor allem von heimischen Künstlerinnen und Künstlern. Abrufbar ist die Sendung als Podcast jeweils ab Sonntagvormittag über www.mercatorosso.wien. (Schluss)



