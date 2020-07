FPÖ Landtagsklub: Soziales Engagement ist uns wichtig, Illegalitätsvorwürfe gehen ins Leere

Freiheitliche werden weiterhin unterstützten, wo Hilfe benötigt wird

St. Pölten (OTS) - Wir Freiheitliche unterstützen im Rahmen unserer Möglichkeiten soziale Aktivitäten, bedürftige Menschen und sportliche Veranstaltungen vom heimischen Motorsport bis hin zum Behindertensport und der Förderung junger Talente in Niederösterreich. Dieses Engagement für die Gesellschaft ist richtig und wichtig! Wir Freiheitliche sehen diese Hilfe auch weiterhin als unsere Aufgabe an und werden weiter all jenen unter die Arme greifen, die sonst stiefmütterlich behandelt oder im Stich gelassen werden.

Dabei erfolgen alle Unterstützungsleistungen völlig rechtskonform. Zudem bedeutet es nicht automatisch, dass jemand Geld von uns erhält, nur weil unser Logo getragen oder ein Sticker aufgeklebt wird. Im Gegensatz zu anderen Parteien leben wir Freiheitliche hauptsächlich von Idealismus und der Tatkraft der vielen ehrenamtlichen Funktionäre. Dass nun diese Form von Gemeinschaftsgefühl in ein schlechtes Licht gerückt und wichtigen sozialen Unterstützungen die Illegalität unterstellt wird, ist auf das Schärfste zu verurteilen und ein mehr als durchschaubares Manöver, um das sogenannte „mediale Sommerloch“ zu füllen.

