HC-Generalsekretär Höbart: Offlinenahme des HC-Fanshops ist Demokratiefeindlichkeit und links gesteuerte Meinungsdiktatur

Linke werfen sämtliche demokratischen Grundsätze über Bord

Wien (OTS) - „Was die vereinigten Linken in unserem Land mittlerweile an demokratiefeindlicher Geisteshaltung an den Tag legen, hat mit der von ihnen initiierten Offlinenahme unseres Webshops für HC-Fanartikel einen neuen traurigen Höhepunkt erreicht. Diese Herrschaften schrecken mit ihrer links gesteuerten Meinungsdiktatur mittlerweile vor gar nichts mehr zurück“, erklärte heute „Team HC Strache“-Generalsekretär Ing. Christian Höbart.

In einer offenbar groß angelegten Shitstorm-Aktion habe man dafür gesorgt, dass der Plattform-Betreiber des nur einen Tag zuvor gestarteten Fanshops die Seite wieder offline genommen habe. Dies komme nicht nur der Behinderung einer erfolgreichen Wahlbewegung gleich, sondern zeige vor allem auch die ausgeprägte antidemokratische Gesinnung von linken Mitbewerbern, führte Höbart weiter aus.

„Eines schreibe ich aber all jenen ins Stammbuch, die hier versuchen, uns mit allen Mitteln mundtot zu machen: Wir lassen uns das sicher nicht gefallen. Wir werden gegen diesen Zensur-Wahnsinn und diese Demokratiefeindlichkeit mit aller Entschiedenheit und sämtlichen rechtlichen Maßnahmen vorgehen. Wie groß muss die Angst unserer politischen Gegner vor HC Strache und seinem Team eigentlich sein, wenn man uns als junger Bürgerbewegung nun schon demokratische Grundrechte zu entziehen versucht? In aller Entschlossenheit: Wir sind angetreten, um zu bleiben. Unser Weg hat erst begonnen“, so ein kämpferischer Höbart abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Team HC Strache – Allianz für Österreich

Ing. Christian Höbart

Generalsekretär

+43 (0)664 8586858

christian.hoebart @ teamhcstrache.at

www.teamhcstrache.at