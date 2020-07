Oö. Volksblatt: "Alternativen gefragt" (von Andreas RÖBL)

Ausgabe vom 18. Juli 2020

Linz (OTS) - Ganz egal wie man zu einem autofreien Hauptplatz in Linz stehen mag. Fest steht, dass der Start ziemlich in die Hose gegangen ist. Dass die Radl-Demo ausgerechnet auf der Nibelungenbrücke zur Hauptverkehrszeit einen großen Anteil daran hat, liegt auf der Hand. Schade. Denn für Radfahrer gäbe es in Linz einigen Verbesserungsbedarf. Der gewählte Protest war allerdings mit Sicherheit nicht die beste Idee. Besser kann man kaum Stimmung gegen die eigenen Anliegen machen.

