Bank Burgenland: Filialen für Kunden auch samstags geöffnet

Bank Burgenland als Anlaufstelle für Kundinnen und Kunden der Commerzialbank Mattersburg

Eisenstadt (OTS) - Die Bank Burgenland – als stabile Regionalbank auch in der Region Mattersburg – unterstützt Kundinnen und Kunden der Commerzialbank Mattersburg schnell und unbürokratisch und nimmt hier eine führende Rolle ein.



1. Nochmals erweiterte Öffnungszeiten



Aufgrund des hohen Zuspruchs erhöht die Bank Burgenland die Mitarbeiterkapazitäten weiter und öffnet die Filialen in Mattersburg, Neudörfl, Oberpullendorf und Eisenstadt nun vorübergehend auch samstags.



Die Öffnungszeiten der Bank Burgenland Filialen in Mattersburg, Neudörfl, Oberpullendorf und Eisenstadt sind wochentags bis 18:00 sowie nunmehr zusätzlich:



Sa von 08:00 - 16:00 (Terminvereinbarung vorab vorteilhaft)



Bank Burgenland Filiale Mattersburg: Martinsplatz 4, 7210 Mattersburg, 02626 675 70

Bank Burgenland Filiale Neudörfl: Hauptstraße 33, 7201 Neudörfl/Leitha, 02622 773 41-4318

Bank Burgenland Filiale Oberpullendorf: Hauptstraße 9, 7350 Oberpullendorf, 02612 421 93

Bank Burgenland Filiale Eisenstadt Hauptstraße: Hauptstraße 31, 7000 Eisenstadt, 02682 605-0

Bank Burgenland Filiale Eisenstadt Neusiedler Straße: Neusiedler Straße 33, 7000 Eisenstadt, 02682 605-0



2. Willkommensbonus



Ein Kontowechsel ist kostenlos, schnell und unbürokratisch möglich. Die Bank Burgenland erledigt einfach und bequem alle Formalitäten. Als Willkommensbonus werden bei Neueröffnung eines Gehaltskontos in der Bank Burgenland bis 31.08.2020 für 6 Monate keine Kontogebühren verrechnet.



Die Bank Burgenland ist eine Regionalbank mit den Geschäftsschwerpunkten im Osten Österreichs und dem angrenzenden westungarischen Raum.

