IAFSTORE® erhält bedeutendes Investment von L Catterton Europa

Brescia, Italien und Greenwich, Connecticut (ots/PRNewswire) - IAFSTORE®, der führende Online-Nahrungsergänzungsmittel-Store in Italien und einer der wichtigsten europäischen Akteure in diesem Segment, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine bedeutende strategische Investition über den europäischen Fonds von L Catterton erhalten hat, der größten und globalsten Private-Equity-Firma mit Ausrichtung auf den Endkonsumentenbereich. Die Investition wird dazu dienen, die Expansion des Unternehmens im schnell wachsenden italienischen Markt für Nahrungsergänzungsmittel zu unterstützen. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

IAFSTORE® wurde 2007 als E-Commerce-Vertrieb für Produkte von Drittunternehmen gegründet und hat sich zur branchenführenden Online-Plattform entwickelt, die auf Sporternährung, Nahrungsergänzungsmittel, rezeptfreie (over-the-counter, "OTC") und gesunde Produkte spezialisiert ist. 2012 lancierte IAFSTORE® seine erste eigene Marke, YAMAMOTO®, die sich schnell als führend im Markt für Nahrungsergänzungsmittel etablierte und dedizierte Ernährungsprodukte für Millionen von Fitness-Enthusiasten und Sportlern auf der ganzen Welt bereitstellt. IAFSTORE® hat heute sieben Produktmarken mit den Markennamen Yamamoto® Nutrition, Yamamoto® Research, IAFSTORE®, OneProtein, Alphazer®, Yamamoto® Active Wear, und Smile Crunch, die eine breite Auswahl an qualitativ hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln bieten.

"Diese Investition ist ein Beleg für die enormen Anstrengungen und den unermüdlichen Einsatz des IAFSTORE® Teams, und wir freuen uns, mit L Catterton zusammenzuarbeiten, während wir unsere Bemühungen zur Erhöhung des Marktanteils weiter beschleunigen", erklärt Alessandro Coradi, Mitgründer von IAFSTORE®. "L Catterton hat ein profundes Konsumentenverständnis und eine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau führender Unternehmen im Bereich Gesundheit und Wellness. Wir freuen uns, zu den zahlreichen führenden Marken in L Cattertons beeindruckendem Portfolio zu gehören".

"Italien ist Europas größter Markt für Sportnahrung und Nahrungsergänzungsmittel und wir sehen mit IAFSTORE® die Chance, in einen E-Commerce-Leader zu investieren, der in einem attraktiven, aber fragmentierten Markt tätig ist", sagt Luigi Feola, Managing Partner bei L Catterton Europe. "Als größte Direct-to-Consumer-Plattform in Italien mit einem differenzierten Wert-Angebot sind wir davon überzeugt, dass das Unternehmen durch die Nutzung vorhandener dedizierter Marken in angrenzende Kundensegmente weiter vordringen kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Alessandro, Stefano und dem Rest des talentierten Management-Teams, um IAFSTOREs Expansion zu beschleunigen und die führende Position des Unternehmens auf dem wachsenden italienischen Markt zu festigen".

"IAFSTORE® hat seit der Gründung durch Alessandro und mich im Jahr 2007 ein beträchtliches Wachstum erzielt, und diese Partnerschaft mit L Catterton wird dazu beitragen, unsere Plattform auf die nächste Stufe zu heben", ergänzt Stefano Coradi, Mitgründer von IAFSTORE®. "Mit L Cattertons beispiellosen Branchenkenntnissen im Gesundheits- und Wellnessbereich verfügt IAFSTORE® über die notwendige Expertise, um seine Reichweite in der Branche für Sporternährung und Nahrungsergänzungsmittel zu erweitern. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit L Catterton, um unseren soliden Wachstumskurs fortzusetzen".

L Catterton verfügt über beträchtliche Erfahrung mit Investitionen im Gesundheits- und Wellnessbereich. Zu den aktuellen und bisherigen Investments gehören neben zahlreichen anderen auch Zarbees, TULA, Peloton, Pinarello, Ideal Image, Bodytech, Nutrafol, und CorePower Yoga.

IAFSTOREs Aktionäre wurden von Ethica Corporate Finance und Allen & Overy beraten; L Catterton wurde von OMMAX, KPMG, Nctm, Malk Partners und Ales Market Research beraten.

Die Finanzierung der Transaktion wurde durch Antares AZ I, einem von Azimut Libera Impresa SGR verwalteten privaten Schuldenfonds bereitgestellt, unterstützt von Orrick Herrington & Sutcliffe.

IAFSTORE® mit Hauptsitz in Brescia (Italien) ist der führende Online-Nahrungsergänzungsmittel-Store in Italien und einer der wichtigsten europäischen Akteure in diesem Bereich. Mit vier Schlüsselsegmenten (Drogerie, Kräuterladen, Bio-Lebensmittel und Sporternährung) ist IAFSTORE® die führende auf hochwertige Sporternährung, Nahrungsergänzungsmittel, rezeptfreie und gesunde Produkte spezialisierte Online-Plattform, die auf eine Datenbasis von rund 700.000 Kundenprofilen über ihre beiden Websites (www.iafstore.com und www.yamamotonutrition.com) zurückgreifen kann.

Mit rund 20 Milliarden US-Dollar Beteiligungskapital in sieben Fondsstrategien und 17 Büros weltweit ist L Catterton die größte auf den Endkonsumentenbereich ausgerichtete Private-Equity-Firma der Welt. L Catterton verfügt über ein Team von rund 200 Investment- und Betriebsexperten mit Management-Teams weltweit, die strategische Pläne zur Wachstumsförderung umsetzen und sich auf profunde Kenntnis der Kategorien, operative Exzellenz und ein breites Partnerschaftsnetzwerk stützen. Das Unternehmen hat seit 1989 über 200 Investitionen in führende Verbrauchermarken getätigt. L Catterton wurde durch die Partnerschaft von Catterton, LVMH und Groupe Arnault gegründet. Weiterführende Informationen zu L Catterton finden Sie unter www.lcatterton.com.

