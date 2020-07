Die Jeunesse – vorsichtig optimistisch in den Neustart!

Wien (OTS) - Nach intensiven und konstruktiven Gesprächen mit Subventionsgebern und Partnern wird die Jeunesse – Musikalische Jugend Österreichs die bundesweiten Aktivitäten vorsichtig optimistisch fortsetzen. In Wien sind die Abos mit Corona-bedingten Adaptionen unter www.jeunesse.at buchbar. Möglich wird dies durch die Entwicklungen der letzten Tage und Wochen, insbesondere durch die erfolgte Freigabe der Bundesmittel für gemeinnützige Vereine. Ein besonderer Dank gilt dem treuen Jeunesse-Publikum und dem Hauptsponsor Erste Bank, die der Jeunesse in einer Phase der existentiellen Bedrohung die Treue gehalten haben – zuletzt haben sich auch mit der Jeunesse eng verbundene Künstler wie Zubin Mehta, Rudolf Buchbinder und Franz Welser-Möst intensiv für den Fortbestand der Jeunesse eingesetzt. Mit der Stützung des österreichweit agierenden Jeunesse-Netzwerks ist es möglich, die Planung und Adaptierung der Saisonprogramme in den 21 Standorten im gesamten Bundesgebiet wieder aufzunehmen. Die aktualisierten Programme für die Regionen werden im Herbst 2020 veröffentlicht.

Ein besonderes Anliegen ist der Jeunesse, auch in dieser schwierigen Zeit nach Maßgabe der Möglichkeiten die jungen Musiker*innen, die von der Krise besonders hart getroffen werden, weiterhin zu unterstützen. »Auch wenn wir uns in der Bewältigung der aktuellen Krise zu außergewöhnlichen Sparmaßnahmen gezwungen sehen, werden wir weiterhin junge Künstler*innen fördern und ihnen Auftritte ermöglichen«, bekräftigt Katharina Regner, die Obfrau des gemeinnützigen Vereins. Aktuell legt die Jeunesse mit »Featured Artists & Gäste« ein neues Abo auf, in dem die Featured Artists der Saison 2020/21, die niederösterreichische Trompeterin Selina Ott und das vielseitige Celloquartett »Die Kolophonistinnen«, gemeinsam mit weiteren jungen Jeunesse-Künstler*innen zu erleben sind. Die Featured Artists werden auch in zahlreichen Jeunesse-Standorten in ganz Österreich zu Gast sein. Am 7. Oktober 2020 eröffnet das Wiener Jeunesse Orchester unter der Leitung von Herbert Böck mit Selina Ott als Solistin die Jeunesse-Saison in Wien.

Obwohl die Jeunesse aufgrund ihrer besonderen Struktur – sie besitzt kein fixes Haus – flexibler agieren kann, stellt der hohe Eigendeckungsgrad von 65 Prozent auch in der bevorstehenden Saison eine schwer zu bewältigende Herausforderung dar. Vor allem Corona-bedingte Einschränkungen in der Auslastung der Veranstaltungen reduzieren die Einnahmen. In dieser heiklen Phase übernimmt der Vereinsvorstand die Leitungsagenden. Trotz dieser unwägbaren Aussichten, die die gesamte Kulturszene massiv betreffen, will die Jeunesse weiterhin ihre gesellschaftliche und kulturelle Verantwortung wahrnehmen und vor allem junge Musiker*innen, ein junges Publikum und innovative Projekte fördern. Gemeinsam mit ihren Partnern vertraut die Jeunesse auf einen weiterhin dringend notwendigen Schulterschluss zwischen Veranstaltern und Subventionsgebern in Bund, Ländern und Gemeinden.

