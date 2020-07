Das Interesse an CBD Blüten und Hanftropfen steigt weiter

CBD Produkte finden auch während Corona regen Zuspruch. Vor allem CBD online Shops können trotz Rezession wachsen.

Wien/Graz (OTS) - CBD was steckt hinter dem Mittel aus der Hanfpflanze?

Produkte die den Wirkstoff der Hanfpflanze CBD enthalten boomen weiterhin. In den USA sind CBD Blüten und Öle bereits jetzt einer der am stärksten wachsenden Branchen. Seit Jahren wächst der Bereich, es scheint sich daher nicht um einen kurzzeitigen Trend, sondern um eine interessantes Zukunftsfeld zu handeln. Immer mehr Studien im Gesundheitsbereich bestätigen mögliche Einsatzgebiete. So sind die Forschungsergebnisse bei bestimmten Fällen der Epilepsie bereits mehrfach bestätigt. Während der Corona Gesundheitskrise beschleunigte sich das Wachstum bestimmter CBD Shops, vor allem online nochmal deutlich.

Besonders Hanftropfen, CBD Öl hat den Weg in viele Hausapotheken gefunden. Wichtig wie bei so vielen Kaufentscheidungen ist, dass auch beim Thema CBD Shop, regionale Händler den Vorzug erhalten sollten.

Rückfragen & Kontakt:

info @ alpenkraut-cbd.com

+436644351622