COVID-19 Lage in Kasachstan befindet sich unter Kontrolle

Wien (OTS) - Trotz des Fortschritts in einigen Regionen der Welt, zeigen uns genügend Beispiele, dass die Coronakrise noch lange nicht überstanden ist. In vielen Ländern der Erde steigen die Neuinfektionen rasant an, speziell auch in den USA. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt davor, dass das Virus in den Ländern Zentral- und Südamerikas den Höhepunkt noch gar nicht erreicht hat.

Die kasachische Regierung hat wiederholt gesagt, dass das Land nicht nachlässig werden darf. Gleichzeitig wurde allerdings auch die Situation, in der sich Kasachstan befindet, zu negativ dargestellt. So wurde etwa in internationalen Medien berichtet, dass Kasachstan eines jener Länder mit der schnellst wachsenden COVID-19 Infektionsrate sei. Dies führte leider zu einiger Besorgnis und Missverständnissen in der Bevölkerung aber auch bei den Medien, was die epidemiologische Situation in Kasachstan angeht.

Es stimmt, dass sich die Anzahl der Infektionen in Kasachstan erhöht hat. Das liegt auch daran, dass seit Anfang Juli auch asymptomatisch verlaufende COVID-19 Fälle in der Gesamtstatistik erfasst werden, was die Infektionsrate deutlich nach oben schnellen lässt. Bis heute wurden in Kasachstan mehr als 1,6 Millionen Menschen getestet. Derzeit kommen dort etwa 90.000 Tests auf eine Million Einwohner (etwa 14.000 Tests pro Tag), was über der Anzahl liegt, die in Deutschland, Frankreich, Kanada und anderen Ländern durchgeführt wird. Weltweit rangiert Kasachstan damit im Moment an 19. Stelle, was die Tests betrifft.

Aufgrund dessen verzeichnet Kasachstan derzeit knapp über 50.000 positive COVID-19 Fälle. Davon zeigen 25.000 Fälle Symptome, während 23.000 Fälle einen asymptomatischen Verlauf hatten. Etwa 1.400 neue Fälle kommen pro Tag hinzu, ein Anstieg von 3%. Mehr als die Hälfte der Infizierten ist wieder vollkommen genesen, während etwas mehr als 23,000 Patienten noch in Behandlung sind. Bisher gab es COVID-19 bedingt 260 Todesfälle.

Die Reproduktionsrate des Virus im Juni lag bei 1,3. In der letzten Woche sank die Zahl auf 1,05. Laut der John Hopkins University in den USA, liegt Kasachstan derzeit weltweit auf Platz 35 was die COVID-19 Infektionsrate angeht. Die Sterblichkeitsrate liegt in Kasachstan bei 0,5%. Im Vergleich dazu liegt der Prozentsatz der an COVID-19 verstorbenen Personen in den USA bei 4,4% und bei 1,5% in Russland. Zudem nimmt Kasachstan Platz 54 bei der Anzahl von Infektionen pro 1 Million Einwohner ein und rangiert an 113. Stelle hinsichtlich der Sterberate.

Diese Statistiken belegen, dass die epidemiologische Situation betreffend COVID-19 in Kasachstan im Großen und Ganzen unter Kontrolle ist. Als die Infektionsrate im Juni schnell zu steigen begann, setze die Regierung zeitgerecht die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und verordnete unter anderem eine zweite Quarantäne. Das Ergebnis des ersten Lockdowns von Mitte März bis Mitte Mai zeigte, dass sich die Maßnahmen schon damals als effektiv erwiesen hatten. Es wird auch erwartet, dass die zweiwöchige Quarantäne wieder zur Stabilisierung der Lage führen wird. Dazu wurden drei neue Krankenhäuser in den Städten Nur-Sultan, Almaty und Schymkent in Rekordzeit errichtet. Kliniken in anderen Regionen des Landes wurden mit der notwendigen Ausrüstung versorgt.

Die zweiwöchige Quarantäne dauert vom 5. Bis 19. Juli.

Wie Präsident Kassym-Zhomart Tokajew vor Kurzem angemerkt hat, ist dies eine vorübergehende Krise und die dadurch auftretenden Probleme sind temporär. Kasachstan besitzt alle nötigen medizinischen und wirtschaftlichen Ressourcen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und wieder zur Normalität zurückzukehren.

