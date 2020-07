Neu nach Totalumbau: Leiner Vösendorf eröffnet modernste Wohnwelten auf 10.000 m2

Das Team um Geschäftsleiterin Theresa Holzbecher hat hervorragende Arbeit geleistet. Kunden finden bei Leiner Vösendorf nicht mehr nur Möbel, sondern inspirierende Wohnwelten für jedes Bedürfnis sowie ein ausgewähltes Premiumsortiment österreichischer und internationaler Marken. Das Haus bietet jetzt alles, was das Einrichtungsherz höherschlagen lässt. Reinhold Gütebier, Geschäftsführer kika/Leiner

Große Schlafzimmerabteilung mit modernem Matratzen-Studio

Küchenabteilung mit neuen Ausstellungsflächen und Steinstudio

Sensationelle Eröffnungsangebote und großes Gewinnspiel

In den vergangenen Wochen und Monaten blieb bei Leiner Vösendorf so gut wie kein Stein auf dem anderen. In knapp 20.000 Arbeitsstunden wurde das Einrichtungshaus komplett umgestaltet und bietet Kunden nun auf 3 Etagen komplette Einrichtungsideen für jeden Wohnbereich. Die neue Schlafzimmerabteilung wurde um eines der modernsten Matratzen-Studios Österreichs erweitert und auch die Küchenabteilung hat Zuwachs bekommen: Neben noch mehr Ausstellungsfläche gibt es nun auch ein Steinstudio, in dem hochwertigste Arbeitsflächen präsentiert werden. kika/Leiner Geschäftsführer Reinhold Gütebier ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden: „Das Team um Geschäftsleiterin Theresa Holzbecher hat hervorragende Arbeit geleistet. Kunden finden bei Leiner Vösendorf nicht mehr nur Möbel, sondern inspirierende Wohnwelten für jedes Bedürfnis sowie ein ausgewähltes Premiumsortiment österreichischer und internationaler Marken. Das Haus bietet jetzt alles, was das Einrichtungsherz höherschlagen lässt.“ Während der Corona-bedingten Schließung liefen die Umbauarbeiten so gut wie ungestört weiter, weshalb die Eröffnung nun wie geplant stattfinden kann. Neben einem Rahmenprogramm für Groß und Klein warten zahlreiche Eröffnungsangebote und ein großes Gewinnspiel auf alle Besucher. Als Hauptpreis winkt ein Ford Kuga Hybrid.

Neueste Sortimente, beste Beratung

Die neue Möbelausstellung vermittelt Wohngefühle bereits beim Einkauf und bietet aktuellste Modelle der internationalen Möbelmessen. In der neugestalteten Schlafzimmerabteilung finden Kunden neben österreichischen und internationalen Markenmöbeln nun auch ein großes Matratzen-Studio, das zu den modernsten Österreichs zählt, beste Beratung inklusive. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden laufend geschult, um Kunden über neueste Trends, Funktionen und technische Details zu informieren. Die hohe Beratungsqualität ist uns besonders wichtig, schließlich ist der Möbelkauf eine Investition, die lange Freude bereiten soll“, so Gütebier.

Im modernen und erweiterten Küchenstudio gibt es seit dem Umbau nun auch ein neues Steinstudio, in dem sich Kunden nun direkt vor Ort ein Bild der zahlreichen Vorteile machen können. Denn die hier präsentierten Arbeitsflächen sind besonders robust, langlebig und auch optisch ein absoluter Blickfang. Für die Planung der neuen Traumküche nehmen sich die Leiner-Einrichtungsberater ausgiebig Zeit, ein Termin kann bereits vorab online reserviert werden. Neu ist seit kurzem auch die Planung über Videochat, ganz praktisch von zuhause aus.

Ein modernes, digitales Leitsystem wurde ebenso installiert und führt Kunden durch das 10.000 m2 große Einrichtungshaus.

Eröffnungswochenende mit großem Gewinnspiel

Am Freitag und Samstag gibt es bei Leiner Vösendorf ein Rahmenprogramm für die gesamte Familie, mit Kinderfotograf, Sektempfang und dem Leiner-Glücksrad mit vielen tollen Sofortgewinnen. Selbstverständlich wird dabei auf die Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorkehrungen im Rahmen von Covid-19 geachtet.

Wer beim großen Eröffnungs-Gewinnspiel mitmacht, hat zudem die Chance, einen nagelneuen Fort Kuga Hybrid zu gewinnen. Das umweltfreundliche Auto wird am Wochenende auch am Parkplatz des Einrichtungshauses ausgestellt. Zudem wartet der Möbelhändler mit zahlreichen Eröffnungsangeboten in der Raumausstattung sowie einer Küchenaktion mit bis zu minus 55 Prozent plus Mehrwertsteuer geschenkt auf geplante Küchen der Marken Mondo, Fakta, Dan und vito, sowie kostenloser Lieferung und Montage, auf (Ausnahmen auf leiner.at). Vorbekommen lohnt sich – für alle ohne Auto ist das Einrichtungshaus auch bequem mit dem Gratis SCS-Shuttle ab Wien erreichbar.

