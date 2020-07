Starbesetztes ORF-„Sommerkino“: Premieren für „Die Verlegerin“ mit Meryl Streep und „Verborgene Schönheit“ mit Will Smith

Am 20. Juli ab 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Das ORF-„Sommerkino“-Programm am Montag, dem 20. Juli 2020, in ORF 1: Die vielfache Golden-Globe- und Oscar-Preisträgerin Meryl Streep kämpft als „Die Verlegerin“ in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere um 20.15 Uhr unerschrocken um Pressefreiheit: Als sie als Herausgeberin der Washington Post und erste Frau an der Spitze eines Verlags brisante Geheimpapiere über den Vietnam-Krieg veröffentlichen möchte, die einen der größten Politskandale der USA aufdecken, gerät der Zeitungsverlag unter immensen Druck. Star-Regisseur Steven Spielberg verfilmte die wahre Geschichte und holte für das spannende Biopic neben Streep auch Stars wie Oscar-Preisträger Tom Hanks, Bruce Greenwood und Sarah Paulson vor die Kamera. In weiteren Rollen sind u. a. Bob Odenkirk, Tracy Letts, Bradley Whitford, Matthew Rhys und Alison Brie zu sehen. Der Film erhielt sechs Golden-Globe- und zwei Oscar-Nominierungen. Für das Drehbuch zeichnen Liz Hannah und Josh Singer verantwortlich.

Mit der ORF-Premiere „Verborgene Schönheit“ steht um 22.10 Uhr ein starbesetztes und einfühlsames Drama über Liebe, Zeit und Tod auf dem ORF-1-Programm: Seit dem Tod seiner kleinen Tochter hadert Will Smith mit dem Schicksal. Verzweifelt beschwert er sich in Briefen an Liebe, Zeit und Tod. Um helfende Antworten zu geben, bietet ihm ein ausgezeichnetes Ensemble ein fantastisch berührendes Schauspiel, das ihn begreifen lässt, dass sich selbst im schwersten Verlust eine „Verborgene Schönheit“ finden lässt. Oscar-Preisträger und „Ein Teufel trägt Prada“-Regisseur David Frankel inszenierte das einfühlsame Drama und holte mit Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley, Michael Peña, Naomie Harris und Jacob Latimore sowie den Oscar-Preisträgerinnen Kate Winslet und Helen Mirren eine durchgängig hochkarätige Besetzung vor die Kamera. Das Drehbuch schrieb Allan Loeb.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at