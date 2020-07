ORF III am Wochenende: „Erlebnis Bühne“ präsentiert „Das Land des Lächelns“ von den Seefestspielen Mörbisch 2019

Außerdem: Zweimal „Österreich II“, „ORF-Radiofestival“ in „Soundcheck Österreich“ und neue Ausgabe „Kabarett im Turm“ mit Harry Prünster & Band

Wien (OTS) - Das Wochenende in ORF III Kultur und Information bietet zeitgeschichtliche Dokumentationen, eine Neuproduktion aus dem Bereich Kabarett sowie musikalische Höhepunkte. So stehen am Samstag, dem 18. Juli 2020, wieder zwei Ausgaben der Dokumentarreihe „Österreich II“ mit Hugo Portisch auf dem Programm, ehe Harry Prünster ein musikalisch beschwingtes Programm abliefert. Am Sonntag, dem 19. Juli, präsentiert „Erlebnis Bühne“ mit „Das Land des Lächelns“ von den Seefestspielen Mörbisch einen der Höhepunkte des vergangenen Kultursommers. Danach zeigt ORF III einen Zusammenschnitt des ORF-Radiofestivals, das zum ersten Mal von Ö1, Ö3 und FM4 gemeinsam veranstaltet wurde.

Samstag, 18. Juli

Am Samstag beleuchtet die „zeit.geschichte“ in der epochalen Dokumentarreihe „Österreich II“ von Hugo Portisch und Sepp Riff die „Krisenjahre“ (20.15 Uhr). Mitte der 1960er Jahre ist die damalige Große Koalition von ÖVP und SPÖ nicht mehr in der Lage, die Probleme des Landes zu lösen. Und die Bevölkerung ist nicht mehr willens, den alles beherrschenden Proporz zu akzeptieren. Eine zweite Folge steht im Zeichen von „1968: Jahr des Aufbruchs, Jahr des Umbruchs“ (21.50 Uhr).

Wie der Witzekönig des Landes zu seinen Witzen kommt und was einen guten Schmäh ausmacht, erfährt man anschließend in einer neuen Ausgabe von „Kabarett im Turm“. „Harry Prünster & Band – Coole Witz’, tolle Hits“ (23.25 Uhr) vereint ein musikalisch beschwingtes Programm mit heiteren Einblicken in das Bühnen- und Privatleben Prünsters.

Sonntag, 19. Juli

Bekanntlich fallen die diesjährigen Seefestspiele Mörbisch Corona-bedingt aus. Damit man in diesem Jahr nicht ganz auf die magische Stimmung des jährlichen Operettenspektakels am Neusiedler See verzichten muss, zeigt „Erlebnis Bühne“ am Sonntag „Aus Mörbisch:

Das Land des Lächelns“ (20.15 Uhr) von 2019. Unvergessliche Melodien wie „Dein ist mein ganzes Herz“ und „Immer nur lächeln“ sind Markenzeichen von Franz Lehárs beliebter Operette. Vor der imposanten Naturkulisse des Sees entwickelt sich die romantische Handlung: Die berührende Liebesgeschichte zwischen dem Wiener Mädel Lisa und dem chinesischen Prinzen Sou-Chong, die vom Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturen und gesellschaftlicher Verpflichtungen geprägt wird.

„Soundcheck Österreich“ präsentiert anschließend einen Zusammenschnitt des „ORF-Radiofestivals“ (23.00 Uhr). Gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern wie Mathea, Alma, Mavi Phoenix, Lou Asril, The Erlkings und Julian Le Play bespielten Ö1, Ö3 und FM4 von 9. bis 11. Juli erstmals gemeinsam drei Tage lang die Bühne im ORF RadioKulturhaus.

