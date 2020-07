Neue Volkspartei Liesing: Bernadette Arnoldner tritt als Spitzenkandidatin in Liesing an

Wiens 23. Bezirk soll türkiser werden – Liesing braucht ein Gesamtkonzept für die rasante Bautätigkeit

Wien (OTS) - Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner tritt bei der Wien-Wahl nicht nur auf der Landesliste hinter Gernot Blümel auf Platz 2 an, sondern führt auch den Wahlkreis im Bezirk Liesing an. Sie ist seit Februar 2018 Landesgeschäftsführerin der neuen Volkspartei Wien und managt die Partei. Als studierte Naturwissenschafterin war sie 15 Jahre lang davor in der Privatwirtschaft und in verschiedenen Unternehmen tätig (u. a. Unilever, Danone, Berglandmilch und NÖM), in denen sie in verschiedenen Führungsrollen für die Bereiche Marketing, Verkauf sowie Produktentwicklung verantwortlich war. Sie lebt in Mauer, ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

„Ich freue mich sehr darüber, als Spitzenkandidatin für den Gemeinderat meinen Bezirk vertreten zu dürfen. Die Interessen der Liesingerinnen und Liesinger stehen im Vordergrund, unter anderem dafür möchte ich mich im Wiener Rathaus einsetzen“, so Arnoldner. Es gibt zahlreiche Ideen, Chancen und Projekte, die zur Umsetzung gebracht werden sollen. „Vor allem in Hinblick auf Lebensqualität, Verkehr und leistbareres Leben können wir als neue Volkspartei Liesing wichtige Impulse setzen. Unser Bezirk soll türkiser werden!“

„Liesing soll einer der lebenswertesten Bezirke Wiens bleiben. Für ein starkes Liesing braucht es aber mehr! Mehr türkise Politik!“ Der 23. Bezirk ist einer der am schnellsten wachsenden Flächenbezirke Wiens – deshalb ist es besonders wichtig, dass auch die Infrastruktur Schritt hält. „Um die rasante Bautätigkeit in die richtigen Bahnen zu lenken, braucht es ein Gesamtkonzept. So können wir gemeinsam das volle Potential aus unseren Grätzln ausschöpfen und für einen echten Fortschritt in Liesing sorgen.“ Defizite sollen proaktiv bekämpft werden und ein regelmäßiger Austausch mit den Menschen wird stattfinden. „Nur so ist ein wichtiger Schritt für ein starkes Liesing möglich, um das Beste für alle Bewohnerinnen und Bewohner zu erreichen“, so Arnoldner abschließend.

