Versuch der militärischen Durchdringung Aserbaidschans im nordöstlichen Teil der armenisch-aserbaidschanischen Staatsgrenze

Infolge der aserbaidschanischen Aggression hat sich die Lage an der armenisch-aserbaidschanischen Staatsgrenze seit dem 12. Juli aufgrund der Verletzung des Waffenstillstandes durch Aserbaidschan verschärft. Am 12. Juni gegen 12:30 Uhr führten die aserbaidschanischen Streitkräfte provozierende Maßnahmen an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze durch und versuchten mit einem Militärfahrzeug die Staatsgrenze der Republik Armenien in Richtung Tavush zu überqueren. Nach der Warnung der armenischen Seite verließen die aserbaidschanischen Soldaten das Fahrzeug und kehrten zu ihren Positionen zurück. Eine Stunde später griff die aserbaidschanische Seite die armenische Position mit Granaten an und startete einen Angriff, der ebenfalls zurückgeschlagen wurde. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Position im Hoheitsgebiet der Republik Armenien liegt und die von Aserbaidschan unternommenen Schritte offensichtliche Aggression gegen das Hoheitsgebiet Armeniens sind.

Es ist bemerkenswert, dass das Ziel der aserbaidschanischen Streitkräfte die Kampfposition der Streitkräfte Armeniens auf dem souveränen Hoheitsgebiet der Republik Armenien war. Als souveräner Staat hat die Republik Armenien das volle Recht, sowohl ihr Territorium als auch die militärischen Positionen in ihrem Territorium zu verteidigen.

Vom 13. bis 14. Juli baute die aserbaidschanische Seite provozierende Maßnahmen an der nordöstlichen Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan aus und bombardierte mehrere Dörfer in der Region Tavush mit unbemannten Luftfahrzeugen, Granatwerfern mit einem Durchmesser von 83 mm und 120 mm und Artillerie und Panzer. Trotz der Vereinbarungen, die durch die Bemühungen der Ko-Vorsitzenden der OSZE-Minsk-Gruppe getroffen wurden, verstößt die aserbaidschanische Seite weiterhin gegen den Waffenstillstand, zielte in letzten Tagen insbesondere auf die Stadt Berd und die zivilen Infrastrukturen ab, infolgedessen wurden Kindergarten, Fabrik, wo täglich 300.000 COVID-19-Masken hergestellt werden, Dienstwagen des Ministeriums für Notsituationen von Armenien beschädigt.

In den letzten Jahren hat Aserbaidschan Politik verfolgt, die Situation an verschiedenen Teilen der armenisch-aserbaidschanischen Grenze angespannt zu halten, die geografische Grenzen dieser Spannungen schrittweise zu erweitern, zu versuchen die militärische Positionen ständig zu stärken und die Grenzdörfer und -städte Armeniens unter direktem Beschuss zu halten.

Nach wie vor setzt aserbaidschanische Seite seine Artillerieeinheiten, mit denen die armenischen Siedlungen bombardiert, direkt in den aserbaidschanischen Siedlungen ein und nutzt so die Zivilbevölkerung als Schutzschild für den Fall einer möglichen Reaktion.

In Bezug auf die Gründe, sagte der Premierminister der Republik Armenien Nikol Pashinyan, dass die Führung Aserbaidschans, anstatt ihr eigenes Volk zur Einhaltung der Sicherheitsregeln aufgrund Covid-19 aufzufordern, habe zum Krieg aufgerufen, als ob der Antiarmenianismus der beste Weg bei der Bekämpfung des Coronavirus sei.

All dies hängt von den Schwierigkeiten ab, mit denen die diktatorische Verwaltung Aserbaidschans konfrontiert ist. Mangel an Dissens, Pressefreiheit, politische Gefangene, erfolgloser Kampf gegen COVID-19, sinkende Ölpreise. Es ist klar, dass die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Epidemie, die jüngste Umbildungen der Regierung Aserbaidschans, die auch in verschiedenen öffentlichen Verwaltungen, einschließlich Verhaftungen im Außenministerium stattfinden, interne politische Herausforderungen geschaffen haben. Um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung von den internen Problemen des Landes abzulenken, nutzt Aserbaidschan erneut den Berg-Karabach-Konflikt und versucht, sich intern gegen das Bild eines äußeren Feindes zu vereinen.

Bei verschiedenen Gelegenheiten präsentieren das aserbaidschanische Verteidigungsministerium und die politische Führung diese provozierende Maßnahmen als mögliche Errungenschaften und ein militärischer Sieg über Armenien, wobei mit lebhafter militärischer Rhetorik betont wird, dass man beim dringenden Bedarf militärische Gewalt gegen die Zivil-Militärische Infrastruktur Armeniens anwenden können.

Der Arbeitsstil der militärpolitischen Führung Aserbaidschans zeigt eine offensichtlich verächtliche Haltung gegenüber den menschlichen Leben. Dies wird durch die Tatsache belegt, dass Aserbaidschan dem Aufruf des UN-Generalsekretärs während der Coronavirus-Pandemie zu einem globalen Waffenstillstand nicht gefolgt hat. Anstatt die Bevölkerung aufzufordern, sich an die Regeln der Gesundheitssicherheit zu halten, ruft die Führung Aserbaidschans zum Krieg und Militäroperationen auf.

Trotz aller Forderungen der Ko-Vorsitzenden der OSZE Minsk-Gruppe keine provozierenden Maßnahmen, feindliche Rhetorik durchzuführen und die Waffenstillstandsregime zu stärken, droht Aserbaidschan weiterhin nicht nur mit Gewalt und militärischer Eskalation, sondern leider auch heute setzt diese um.

Der Premierminister der Republik Armenien Nikol Pashinyan hat die provozierenden Maßnahmen der aserbaidschanischen Streitkräfte streng verurteilt und stellte fest, dass die gesamte Verantwortung für die unvorhersehbaren Folgen der regionalen Destabilisierung die militärpolitische Führung Aserbaidschans tragen wird.

Es ist wichtig zu betonen, dass Armenien durch die entschlossene Verteidigung seiner Grenzen und der Bevölkerung für einen Abbau der Spannungen spricht. Gleichzeitig wird jeder Versuch gegen die Republik Armenien eine angemessene Antwort erhalten. Armenien hat konsequent zur Lösung aller Probleme friedlich und durch Verhandlungen gerufen, dies ist die einzige Garantie für die Schaffung eines dauerhaften und stabilen Friedens in der Region.



