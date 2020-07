SPÖ-Kopietz ad VP-Blümel: Endlich Klarstellung statt Lavieren notwendig!

Türkiser Spitzenkandidat soll Wiener WählerInnen nicht länger im Unklaren lassen, ob er Gemeinderatsmandat annehmen wird

Wien (OTS/SPW) - „Täuschen und Tarnen, das ist offensichtlich die Taktik von Wiens ÖVP-Chef Blümel auch im Hinblick auf die Wiener Gemeinderatswahl im Oktober. Statt endlich eine Entscheidung zu treffen, ob er als türkiser Spitzenkandidat im Fall seiner Wahl das Mandat annehmen wird, laviert der Finanzminister unentwegt und lässt damit die Wählerinnen und Wähler, darunter natürlich auch viele Seniorinnen und Senioren, im Ungewissen. Das ist ein höchst unseriöses Politikselbstverständnis. Blümel sollte sich jetzt dazu bekennen, entweder Spitzenkandidat für die Wiener Gemeinderatswahl zu sein oder Finanzminister zu bleiben“, erklärte der Landespräsident des Wiener Pensionistenverbandes (PVÖ), LAbg. Harry Kopietz.****

„Blümels Vorgangsweise weckt jedenfalls Assoziationen an das Zitat: ‚Glaubwürdigkeit ist doch eine einfache Sache: Man sagt, was man tut und man tut, was man sagt.‘ Im Fall des Wiener ÖVP-Obmanns trifft diese Erkenntnis jedenfalls nicht zu“, setzte Kopietz fort. Die Wienerinnen und Wiener hätten sich jedenfalls endlich klare Worte und damit mehr als eine weitere inhaltsleere türkise Show verdient. „Womit sich automatisch die – allerdings rhetorische – Frage stellt, welche bemerkenswerten Leistungen der ÖVP-Spitzenkandidat und seine Partei in den letzten Jahren für Wien erbracht haben. Allein der Freund des Bundeskanzlers zu sein und als Zählkandidat zu fungieren, sind jedenfalls als sachliche Kriterien mehr als dürftig“, unterstrich Kopietz abschließend. (Schluss)

