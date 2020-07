Klassik-Schwerpunkt im THEATER IM PARK am Belvedere

Musikalische Sternstunden im Schwarzenberggarten - mit Jonas Kaufmann, Camilla Nylund, Andreas Schager u.v.m.

Wien (OTS) - Das THEATER IM PARK am Belvedere steht für kulturelle Vielfalt. Zahlreiche große Namen der Klassik werden unseren Gästen musikalische Sternstunden im Schwarzenberggarten bereiten.

Ein Höhepunkt - und soeben neu im Verkauf - ist am 24. August ein Abend mit Jonas Kaufmann und Helmut Deutsch am Klavier. Der Pianist begleitet am 11.8. auch Opernstar Camilla Nylund durch ein Programm von Mahler bis Sibelius. Schon kommende Woche, am 22. Juli, lassen Christian Altenburger, Franz Bartolomey, Thomas Selditz und Jasminka Stancul den Jubilar Ludwig van Beethoven hoch leben. Heldentenor Andreas Schager begibt sich am 3.8. gemeinsam mit seiner Frau, der Geigerin Lidia Baich und wieder Helmut Deutsch am Klavier auf eine musikalische Zeitreise mit Wagners Nibelungen-Helden. Eine spannende Melange von Literatur und Klassik bietet Maria Happel, die am 28. Juli, begleitet von Matthias Bartolomey, einem der vielseitigsten und interessantesten österreichischen Cellisten der jüngeren Generation und Helmut Deutsch, aus dem „Großen Lesebuch“ von Alfred Polgar auf unserer Freiluftbühne vorträgt.



22. Juli, 20:00 * Altenburger, Bartolomey, Selditz & Stancul: LUDWIG VAN BEETHOVEN zum 250. Geburtstag

Christian Altenburger (Violine), Franz Bartolomey (Violoncello), Thomas Selditz (Viola), Jasminka Stancul (Klavier) bringen großformatig angelegten Beethoven in kleiner Besetzung: Sinfonie Nr. 2 in D-Dur, op. 36 und Sinfonie Nr. 3 in Es- Dur, op. 55, "Eroica"

28. Juli, 20:00 * Happel, Bartolomey & Deutsch: Über die Menschen, das Leben und die hohe Kunst

Maria Happel liest aus dem „Großen Lesebuch“ von Alfred Polgar, dem großen Erzähler der Wiener Moderne. Es sind amüsante und humorvolle Geschichten, die Menschen in ihrem Alltag erleben. Cellist Matthias Bartolomey und Pianist Helmut Deutsch spielen hochromantische Lieder von Franz Schubert, Robert Schumann und Johannes Brahms.

3. August, 20:00 * Schager, Baich & Deutsch: Siegfried auf Abwegen

Er wäre 2020 der erste österreichische Siegfried (!) in Bayreuth gewesen! Im Theater im Park begibt er sich gemeinsam mit seiner Frau, der Geigerin Lidia Baich und Helmut Deutsch am Klavier, auf eine musikalische Zeitreise mit Wagners Nibelungen-Helden.

11. August, 20:00 * Camilla Nylund & Helmut Deutsch: Liederabend

Camilla Nylund, seit vielen Jahren unbestritten eine der ganz großen Sängerinnen der Opernbühne weltweit, bringt zusammen mit Helmut Deutsch, ihrem ständigen Liedpartner, besondere Leckerbissen von Gustav Mahler, Richard Strauss und ihrem Landsmann Jean Sibelius.

24. August, 20:00 * Jonas Kaufmann und Helmut Deutsch: Liederabend

Als echter Bayer schätzt der Weltstar Jonas Kaufmann seinen Landsmann Richard Strauss sehr. Auch für die Wiener Lieder und Operetten empfindet Jonas Kaufmann eine außergewöhnlich große Liebe. Ein Abend der Superlative!

