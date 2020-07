BDO verstärkt Austrian Digital Alliance

Gerade aus dem KMU-Bereich bekommen wir häufig das Feedback, dass man vor Digitalisierungsprojekten zurückschreckt, weil die richtigen Partner fehlen. Jörg Schönbacher, BDO Partner am Standort Graz

Graz/Wien/Bregenz (OTS) - Das kürzlich gegründete Netzwerk für Digitalprofis - die “Austrian Digital Alliance” - greift Unternehmen bei der Digitalisierung unter die Arme. Die jüngste Partnerschaft im Netzwerk, jene mit der BDO Consulting, verstärkt vor allem die Beratungskompetenz der Experten.

Erste übergreifende Projekte für Digital Allianz

Die gemeinsame Initiative der Unternehmen Parkside und TOWA hat vor wenigen Wochen den größten Schulterschluss der österreichischen Digitalszene eingeläutet. Seitdem arbeiten die knapp 200 Expertinnen und Experten der Austrian Digital Alliance gemeinsam an dem Ziel, die digitale Transformation stärker voranzutreiben und überregional Unterstützung anzubieten. Erste übergreifende Projekte werden aktuell durch die Alliance abgewickelt, der Bedarf an Digitalisierungsunterstützung bei österreichischen Unternehmen ist klar vorhanden.

Nächste Schritte bereits konkret

Die neuen Beratungs-Pakete für Unternehmen ergänzen vorhandene Schwerpunkte optimal. Haben Parkside und TOWA als Experten bisher auf fachliche Themen wie Prototyp-Visualisierung, Usability Testing, UX & UI Expert Reviews, Analyse und Umsetzung bei Software-Modernisierungen oder Digital Sales und Marketing Analytics gesetzt, ergänzt die BDO das Angebot etwa mit Paketen für Organisationsentwicklung und Marktanalyse. Gemeinsam mit dem erfahrenen Beratungsunternehmen kann die Austrian Digital Alliance Beratungsleistung in allen Unternehmensbereichen, die weiter digitalisieren möchten oder müssen, anbieten. Wie auch bisher gibt es bereits ab einer Investition von € 8.000 die Möglichkeit, ein Paket zu beanspruchen und die nächsten Schritte in Richtung Digitalisierung zu gehen.

Strategiearbeit als Erfolgsgarant

Bei der Bearbeitung von Digitalisierungsthemen stellt sich für Unternehmen anfangs oft dieselbe Frage: “Wo fange ich eigentlich an?” Oft ist das Know-how in diesem Bereich wenig ausgeprägt oder ein bestehendes digitales Produkt ist zu systemkritisch um es einfach “anzugreifen”. Hier ist eine gut durchdachte Strategie gefragt, um keine Kompromisse in Bezug auf die Qualität des digitalen Endproduktes eingehen zu müssen. „ Gerade aus dem KMU-Bereich bekommen wir häufig das Feedback, dass man vor Digitalisierungsprojekten zurückschreckt, weil die richtigen Partner fehlen. Dem möchten wir mit der Austrian Digital Alliance Abhilfe schaffen: Im Netzwerk steht unseren Kundinnen und Kunden unsere gebündelte Kompetenz im Rahmen verschiedener Packages zur Verfügung“, so Jörg Schönbacher, BDO Partner am Standort Graz.

Über Parkside

Parkside entwickelt und designt seit 2005 individuelle Software mit hohem Anspruch an User Experience und Performance. Die Grazer Spezialisten zählen Unternehmen wie den Tech-Giganten LinkedIn, aber auch Rolling Pin und die RBI zu ihren Kunden. Mit rund 80 hochqualifizierten ExpertInnen unterstützen sie bei der Entwicklung, Verbesserung und Skalierung digitaler Produkte.

Über TOWA

Die 2011 gegründete Digitalagentur betreibt Standorte in Bregenz und Wien. Rund 85 Digital Natives betreuen vornehmlich B2B-Kunden aus Industrie und Mittelstand wie z.B.: ALPLA, die Bank für Tirol und Vorarlberg, Pfeifer Group, Salzburg AG und Haberkorn, aber auch internationale Player wie Daimler, VAUDE und Adidas.

Über BDO Consulting

BDO Consulting ist verlässlicher Partner in den Bereichen Management Consulting, Risk Advisory, Information Technology, Digital, People & Organisation und Funding. Die Experten begleiten Unternehmen und Organisationen bei der digitalen Transformation und setzen einen besonderen Fokus auf Informationssicherheit.

Rückfragen & Kontakt:

Roland Enzinger, 0660 61 97 433

info @ digitalalliance.at

www.digitalalliance.at