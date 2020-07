Gewerkschaften GPA-djp und vida fordern Corona-Prämie für Sozialversicherungs-Beschäftigte

Leistungen der Beschäftigten müssen gewürdigt werden

Wien (OTS) - „Die Beschäftigten in der Sozialversicherung haben mit ihrer Leistung in der Krise dafür gesorgt, dass die Gesundheitsversorgung aufrecht erhalten bleibt. Dank ihnen wurden die Pensionen pünktlich überwiesen und niemand wurde wegen einer Erkrankung in finanzielle Probleme gedrängt. Sogar die E-Medikation wurde während der Krise ausgerollt“, macht Michael Aichinger, Chefverhandler der Gewerkschaften, vor der morgigen Kollektivvertrags-Verhandlungsrunde deutlich.

Die Gewerkschaften GPA-djp und vida setzen sich für eine Corona-Prämie für jene Beschäftigte in der österreichischen Sozialversicherung (ÖGK, SVS, BVAEB, PVA, SVB) ein, die trotz Corona-Krise ihre Arbeit für die Allgemeinheit geleistet haben.

„Ohne die tolle Leistung der Kolleginnen und Kollegen in der Sozialversicherung wäre das System kollabiert. Die letzten Monate waren eine nie dagewesene Herausforderung. Die Beschäftigten haben sich ein Danke verdient, dass über schöne Worte hinausgeht“, so Aichinger.

