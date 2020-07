Commerzialbank Mattersburg: Bank Burgenland unterstützt Kunden

Bank Burgenland als Anlaufstelle für verunsicherte Kundinnen und Kunden

Eisenstadt (OTS) - Die Bank Burgenland – als stabile Regionalbank auch in der Region Mattersburg – leistet einen we-sentlichen Beitrag, um Kundinnen und Kunden der Commerzialbank Mattersburg angesichts der aktu-ellen Einstellung des Geschäftsbetriebes nun schnell und unbürokratisch zu unterstützten.



Folgende Maßnahmen werden deshalb von der Bank Burgenland kurzfristig umgesetzt:



1. Hotline für Kundinnen und Kunden der Commerzialbank



Ab sofort stehen folgende Hotlines der Bank Burgenland Kundinnen und Kunden der Commerzial-bank zur Beantwortung der wichtigsten Fragen zur Verfügung:



Für Privatkunden und Geschäftskunden (KMUs): 02626 675 70 3675

Wir beantworten Ihre Fragen als Privatkunde sowie als Geschäftskunde (Klein- und Mittelbetrieb), insbesondere zur Kontoführung und zum System der Einlagensicherung bezogen auf Einlagen bei der Commerzialbank.



Für Firmenkunden: 02682 605 3605

Wir beantworten Ihre Fragen als Firmenkunden, insbesondere wie nun der Zahlungsverkehr bewerk-stelligt werden kann.



Die Hotlines der Bank Burgenland sind Mo bis Fr von 08:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 erreichbar.



2. Erhöhung der Kapazitäten und Ausdehnung der Öffnungszeiten in Mattersburg



Die Bank Burgenland erhöht kurzfristig die Mitarbeiterkapazitäten und verlängert gleichzeitig die Öffnungszeiten in der Filiale Mattersburg. Insbesondere werden auch Experten der Bank Burgen-land vor Ort sein, um Ihre Fragen beantworten zu können.



Die neuen Öffnungszeiten der Bank Burgenland Filiale in Mattersburg sind ab sofort:



Mo bis Fr von 08:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00



Bank Burgenland Filiale Mattersburg

Martinsplatz 4

7210 Mattersburg



„Die Bank Burgenland ist eine im Burgenland tief verwurzelte Regionalbank. Wir verstehen die Anliegen der Kundinnen und Kunden und stehen direkt vor Ort zur Verfügung“, sagt Christian Jauk, Vorstands-vorsitzender der Bank Burgenland und CEO der GRAWE Bankengruppe.



Die Bank Burgenland verfügt über keine Geschäftsbeziehungen mit der Commerzialbank, die über das bankenübliche Maß hinausgehen. Die Bestellung des Regierungskommissärs hat daher keine direkten wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Bank Burgenland.



Die Bank Burgenland ist eine Regionalbank mit den Geschäftsschwerpunkten im Osten Österreichs und dem angrenzenden westungarischen Raum. In den Hauptgeschäftsfeldern des Bank Burgenland Kon-zerns im Firmen- und Privatkundenbereich werden umfassende Bank- und Finanzdienstleistungen wie im Veranlagungsbereich das Wertpapier-, Spar- und sonstige Einlagengeschäft, das Kredit- und Hypothe-kargeschäft, der Wertpapierhandel und das Derivatgeschäft, die Wertpapierverwaltung, Leasingfinanzie-rungen und Dienstleistungsprodukte aus dem Bauspar- und Versicherungsbereich angeboten.





