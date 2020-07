Internationale Studienprogramme

Modul University Vienna: Info-Abend am 23. Juli zu den ausgezeichneten Studienangeboten und Karrierechancen

Wien (OTS) - Die Modul University Vienna bietet Studienprogramme an, die aufgrund ihrer Qualität und dem starken Praxisbezug sogar von den Vereinten Nationen ausgezeichnet sind. Am 23. Juli können Interessierte beim Infoabend die Bachelor- und Masterprogramme vor Ort kennenlernen und sich für das Herbstsemester bewerben.

Die Modul University Vienna erhielt vor kurzem abermals als bisher einzige Universität in Österreich die TedQual Zertifizierung der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen. Bereits seit 2012 ist die Universität mit der renommiertesten Auszeichnung im Bereich der tertiären Tourismusbildung zertifiziert, nun konnten auch das akkreditierte Masterprogramm in International Tourism Management sowie die Programme BBA in Tourism and Hospitality Management und BBA in Tourism, Hotel Management and Operations diese Auszeichnung erhalten. Um für die Akkreditierung in Frage zu kommen, sind ein hoher Praxisbezug der Ausbildung, die Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens in den Studienprogrammen oder die individuelle Betreuung der Studierenden wichtige Voraussetzungen. Rektor Karl Wöber freut sich vor allem über den bestätigten Erfolg für die Studierenden: „Die meisten unserer Absolventen bekommen unmittelbar nach dem Abschluss eine Anstellung und profitieren noch viele Jahre danach von der Aktualität und der praktischen Verwertbarkeit des Wissens, das sie an der Modul University erfahren haben“.

Spannende Einblicke in alle Bachelor- und Masterprogramme in den Bereichen Internationale Wirtschaft und Management, Neue Medientechnologie, Governance und nachhaltige Entwicklung sowie Tourismus- und Hotelmanagement erwarten also alle Studieninteressierten beim Infoabend am 23. Juli am Kahlenberg. Auf einer Campustour können die verschiedenen Einrichtungen in Augenschein genommen werden. Zusätzlich gibt es Zugang zu Online-Teaching-Angeboten und eine Einführung in den Start Up-Hub, der Drehscheibe für Studierende, die sich mit ihren Ideen selbstständig machen und von der Privatuniversität dabei unterstützt werden wollen. Natürlich darf auch ein Ausblick auf der schon berühmten Terrasse der Modul Uni mit Buffet und BBQ und herrlichen Blick über Wien nicht fehlen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Registrierungen werden jedoch aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen erbeten.

- Für Master & MBA

- Für Bachelor-Studienprogramme

Infoabend am 23.7. 2020

Modul University Vienna

Am Kahlenberg 1, 1190 Wien

Uhrzeit 17.00 – 19.00 Uhr

Einlass: ab 16.30 Uhr

17.00 Uhr Präsentation der Studienprogramme

17.45 Uhr Campustour

Mund-Nasenschutz-Masken sind nicht verpflichtend, werden aber bereit gestellt

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elisabeth Sekulin-Kosmath

Leitung Universitätskommunikation

MODUL University Vienna

Am Kahlenberg 1, 1190 Wien

T +43 / 1 / 3203555 104

E elisabeth.sekulin @ modul.ac.at

W www.modul.ac.at