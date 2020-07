Dr. Eva Marchart neuer CEO bei der SIGMA Bank AG

Schaan (OTS) - Im März 2019 hat die SIGMA KREDITBANK AG die Volksbank AG Liechtenstein von der Volksbank Vorarlberg übernommen und diese in weiterer Folge in SIGMA Bank AG umbenannt. Im Anschluss an die vollzogene Übernahme hat der neue Eigentümer bei der ehemaligen Volksbank AG Liechtenstein einen Compliance Review durchgeführt, der in dieser Form vorher nicht möglich war. Im Rahmen dieser Prüfung sind Mängel im Bereich Compliance aufgedeckt worden. Diese Prüfungsergebnisse wurden einerseits den zuständigen Behörden zur Kenntnis gebracht und machen andererseits Veränderungen innerhalb der SIGMA Bank AG erforderlich. Unter anderem musste der langjährige, noch von der Volksbank Vorarlberg eingesetzte Vorsitzende der Geschäftsleitung, Herr Stefan Wolf, fristlos entlassen werden.

Zur neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung wurde Frau Dr. Eva Marchart vorbehaltlich der erforderlichen Zustimmung der FMA Liechtenstein bestellt. Frau Dr. Marchart bringt langjährige Erfahrung als CEO einer international tätigen Bank mit. Die SIGMA Bank AG wird nun unter ihrer neuen Leitung einerseits die weitere erfolgreiche Entwicklung ihres Geschäfts betreiben und andererseits die aufgedeckten Mängel im Bereich Compliance beseitigen.

Sollten sich aus den erwähnten Mängeln bei der ehemaligen Volksbank AG Liechtenstein für den Käufer Schäden ergeben, wird die SIGMA KREDITBANK AG alle ihr zustehenden Ansprüche gegenüber der Volksbank Vorarlberg geltend machen.

Rückfragen & Kontakt:

SIGMA Bank AG

MMag. Gerald Deimel

gerald.deimel @ sigmabank.com