Kochen in der Großküche: Neues gastronomisches Fachbuch tischt Rezepte, Tipps und Tricks auf

Küchenprofi Peter Kirischitz vereint in “Kochen im großen Stil” auf knapp 500 Seiten Masse mit Klasse / Erschienen im auf Gastronomie spezialisierten österreichischen Trauner Verlag

Linz (OTS) - Wie vereinen Köche in Großküchen bei der Zubereitung von täglich Hunderten oder gar Tausenden Gerichten Masse mit Klasse? In seinem neuen Buch zeigt Küchenprofi Peter Kirischitz, wie Speisen auch für eine sehr hohe Anzahl an Gästen von der ersten bis zur letzten Portion ein Genuss bleiben können. Das fast 500 Seiten umfassende Werk “Kochen im großen Stil” ist in dem auf Gastronomie und Bildung spezialisierten Trauner Verlag erschienen und listet zahlreiche Rezepte für Köche und ihre Mitarbeiter in der Gemeinschaftsgastronomie auf. Dazu verrät der Experte viele Tipps und Tricks für die Zubereitung von großen Mengen in Großküchen und im Catering. Einige Rezepte wurden von namhaften Köchen beigesteuert, darunter Helmut Österreicher, Johann Reisinger, Siegfried Kröpfl, Dietmar Berger, Robert Wanko, Markus Stacherl und Franz Happ >>



