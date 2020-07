Safari, Riviera, Big Apple, Stadt der Liebe – das alles ist Basel

Ihre Reise nach New York, Singapur oder Tokyo fällt heuer womöglich ins Wasser. Großstadtfeeling kriegen Sie aber auch in Basel und die Angebote sorgen garantiert für Urlaubsstimmung.

Wien/Basel (OTS) - Endlich geht es wieder raus aus den eigenen vier Wänden und auf Entdeckungsreise mit der ganzen Familie. Basel steckt voller Abenteuer! Starten Sie Ihre gemeinsame Expedition am besten mit den Elefanten und Löwen im Zoo. Die Baslerinnen und Basler kennen und lieben ihren "Zolli" von Kindesbeinen an, gehört er doch zu den regelmäßigen Anlaufstellen von sämtlichen Kindergärten und Schulen der Region. Kein Wunder, denn er bietet über 600 Tierarten ein Zuhause. Wer das Family-Package bucht, erhält die Zoo-Tickets für die ganze Familie geschenkt.

Stadt der Liebe

Wochenlang nur Homeoffice und Homeschooling und kaum Zeit für Zweisamkeit. Ein Kurzurlaub in der Kulturhauptstadt der Schweiz ist da genau das Richtige! Denn es ist höchste Zeit, wieder gemeinsame Erinnerungen mit Ihrer oder Ihrem Liebsten zu sammeln: Den Sonnenuntergang am Rheinufer bestaunen, durch verwinkelte Altstadtgassen flanieren und im Anschluss in einer der Fähren über den Fluss schaukeln. Wer braucht da schon Paris oder Venedig? Zum City-Package für Verliebte gibt es eine Stadtführung kostenlos dazu.

Big Apple

Aus Ihrem Trip nach New York wurde diesen Sommer nichts? Auch die Basler Skyline kann sich sehen lassen! Herzog & de Meuron, Mario Botta, Christ & Gantenbein – die Liste namhafter Architekten, die das Basler Stadtbild prägen, ist lang. Aus ihrer Feder stammen auch einige der weltbekannten Museen, die Basel zu bieten hat. So viel Kunst und Kultur macht hungrig. Ein Glück, dass es bei unserem Package eine spannende Foodtour gratis dazugibt.

Riviera

Mittelmeerfeeling in der Schweiz? Ja klar! Die Kleider in den "Wickelfisch" und ab ins kühle Nass. Das bedeutet Sightseeing mal anders: Während Sie sich gemütlich flussabwärts treiben lassen, können Sie die Sehenswürdigkeiten rundherum bestaunen. Das Basler Münster zu Ihrer Linken, vor und über Ihnen die Mittlere Brücke, vorbei an den traditionellen Fähren und den charmanten Altstadthäusern.

Wieder am Ufer, macht ein Drink an einer der Buvetten das Erlebnis komplett. Hungrig geworden? Ob "Fischknusperli" direkt am Wasser, vegetarische Küche in einer ehemaligen Brauerei oder gutbürgerliche Küche neu interpretiert in einem der Kleinbasler Trendlokale – ein Abendessen mit Ihren Freunden inmitten der Basler Locals macht den Sommertag perfekt. Als Willkommensgeschenk erhalten alle, die das Summer-Package buchen einen Wickelfisch geschenkt.

BaselCard – das kostenlose Upgrade bei jeder Buchung

Ihre persönliche Gästekarte ist bei jeder Übernachtung inbegriffen und wird Ihnen beim Check-in überreicht. Die freie Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel oder das kostenlose Surfen im Gäste-WiFi gehören ebenso zu den attraktiven Leistungen der BaselCard wie 50% Rabatt auf den Eintritt in die Basler Museen, den Basler Zoo, das Theater Basel und vieles mehr.

Rückfragen & Kontakt:

Schweiz Tourismus

Elisabeth Sommer-Weinhofer

Projekt Manager Medien Österreich

+43 (0)1 513 26 40 13

elisabeth.sommer @ switzerland.com

MySwitzerland.com