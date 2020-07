“Rise with Sodexo” unterstützt Unternehmen auf dem Weg zurück

Wien (OTS) - Die Arbeitswelt hat sich durch Covid-19 nachhaltig verändert und stellt Organisationen vor neue Herausforderungen. So finden laut einer aktuellen Harris-Umfrage[1] 84 Prozent der Menschen, dass von ihnen nicht verlangt werden sollte, in ein Büro zurückzukehren, bevor Covid-19 keine Bedrohung mehr darstellt, wenn ihre Arbeit auch im Homeoffice erledigt werden kann. Sodexo Service Solutions Austria GmbH (Sodexo Austria) hat unter dem Titel „Rise with Sodexo“ ein neues Service- und Beratungsportfolio erarbeitet, um bei solchen Fragestellungen zu unterstützen.

„Wir waren mit unseren Kunden – sowohl im Bürobereich als auch im Gesundheitswesen – in den letzten Wochen intensiv im Austausch. Wir haben zugehört, um ihre Herausforderungen genau zu verstehen. Mit ‚Rise with Sodexo’ präsentieren wir nun ein Portfolio an Services, um diese Unternehmen auf dem Weg in die neue Normalität zu stärken und zu unterstützen“ , sagt Michael Freitag, Country President Sodexo Austria.

In fünf Teilschritten – Vorbereiten, Schützen, Umsetzen, Unterstützen, Optimieren – hat Sodexo einen systematischen Ansatz für Unternehmen entwickelt, die ihre täglichen Abläufe umstellen oder dies im Hinblick auf eine mögliche zweite Covid-19-Welle planen. Das konkrete Angebot von „Rise with Sodexo“ umfasst Services aus den Bereichen Neustart, Hygiene, Essen/Catering, Card-Services, Arbeitsweltberatung sowie Arbeitsplatzoptimierung. Dabei stehen Sodexos Unternehmensmission „Quality of Life Services“ und die Frage im Fokus, wie man die Lebensqualität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen herausfordernden Zeiten stärken und Arbeitgeber in komplexen und neuen Problemstellungen unterstützen kann.

„Von der Desinfektion über Sicherheitsdienste sowie gesunde und bequeme Mahlzeiten im Homeoffice bis hin zur Umgestaltung von Räumlichkeiten, die den neuen Rahmenbedingungen entsprechen – gerade in den letzten Wochen konnten wir unsere Expertise stark unter Beweis stellen. Nun haben wir mit ‚Rise with Sodexo‘ ein Paket geschnürt, das es Unternehmen ermöglichen soll, an den Herausforderungen und Chancen einer neuen Welt zu wachsen“ , ergänzt Michael Freitag, Country President Sodexo Austria.

Die Kampagne zu „Rise with Sodexo“ wird durch Online- und Direct-Marketing-Maßnahmen begleitet. Weitere Informationen finden Sie unter: https://at.sodexo.com/dienstleistungen/rise-with-sodexo.html

