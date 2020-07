MediaMarkt expandiert auf über 50 Standorte in Österreich

Integration von Saturn für weiteren Ausbau von Kundennähe und Servicekompetenz

Vösendorf (OTS) - 13. Juli 2020 – MediaMarkt, die Nummer 1 am heimischen Elektronikmarkt, stellt die Weichen für eine neue Ära. Mit 1. Oktober fusionieren die beiden Marken MediaMarkt und Saturn zur alleinigen Marke MediaMarkt. Ziel ist es, die vorhandene Stärke des Marktführers MediaMarkt weiter auszubauen, das Unternehmen nachhaltig für die Zukunft zu positionieren und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Mitbewerb weiter zu erhöhen. Damit wird MediaMarkt künftig mit über 50 Märkten österreichweit vertreten sein und für 80 Prozent der Österreicher in weniger als 20 Minuten erreichbar sein.

Eine Marke mit noch mehr Kraft

Seit 1990 ist MediaMarkt in Österreich vertreten. Pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum fiel nun die zukunftsweisende Entscheidung, die überall bekannte Marke massiv auszubauen und damit nachhaltig zu stärken. Dafür wird mit 1. Oktober die Marke Saturn komplett in die Marke MediaMarkt überführt. Damit wird der Marktführer am heimischen Consumer Electronics Markt künftig über 50 Mal in ganz Österreich vertreten sein und Kunden profitieren von noch mehr Auswahl, Service und Angeboten – alles aus einer Hand!

„Sowohl MediaMarkt als auch Saturn sind wirtschaftlich sehr gesund, profitabel und stark, beide genießen ein hohes Vertrauen unserer Kunden. Diesen Vorteil wollen wir nun – nach reiflichen strategischen Überlegungen und eingehender Analyse der österreichischen Marktsituation – nützen. Deswegen vereinen wir die Stärken beider Marken unter der Marke MediaMarkt“, erklärt Csongor Nemet, CEO von MediaMarktSaturn Österreich, und führt weiter aus: „MediaMarkt besitzt in Österreich einen hohen Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad, seine DNA ist rot-weiß-rot, deshalb konzentrieren wir uns künftig darauf. Diese Einmarken-Strategie garantiert viele Synergien in allen Bereichen sowie schlankere Prozesse und effizientere Strukturen. Dies trägt dazu bei, unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern sowie flexibler und noch schneller zu agieren. Unser Unternehmen festigt damit nachhaltig und langfristig seine Position als Marktführer und kann seinen Marktanteil weiter ausbauen. Vor allem aber werden unsere Kunden davon profitieren.“

Flächendeckende rot-weiß-rote MediaMarkt Präsenz

MediaMarkt ist mit über 2.000 Mitarbeitern und 37 Standorten Marktführer am heimischen Consumer Electronics Markt, Saturn folgt mit 15 Standorten und knapp 900 Mitarbeitern auf Platz zwei. Mit der Entscheidung werden alle Vertriebskanäle von MediaMarkt und Saturn – stationär und online – unter der Marke MediaMarkt vereint. Die bestehenden Saturn Häuser werden zu MediaMarkt übergehen und einem Rebranding unterzogen. Der Prozess dauert von Anfang August bis voraussichtlich Ende September. Parallel dazu wird bereits im September ein neuer MediaMarkt in Parndorf eröffnet. Damit wird MediaMarkt österreichweit künftig an mehr als 50 Standorten vertreten sein.

„Die Integration von Saturn bedeutet eine Expansion für MediaMarkt am Wirtschaftsstandort Österreich. Für 80 Prozent aller Österreicher heißt das, dass sie künftig in weniger als 20 Minuten einen MediaMarkt erreichen können. Durch die Konzentration auf unsere Nummer 1 wird es für unsere Kunden noch besser und einfacher. Sie bekommen alles aus einer Hand – von der persönlichen Beratung über Lieferungen und Reparaturservices bis hin zu Garantie- und Finanzierungspaketen“, so Csongor Nemet, CEO von MediaMarktSaturn Österreich.

MediaMarkt übernimmt uneingeschränkt alle Verbindlichkeiten gegenüber Saturn-Kunden, sämtliche Ansprüche und bestehende Verträge behalten ihre Gültigkeit. Mitglieder des Saturn-Kundenclubs werden eingeladen, dem MediaMarkt-Kundenclub beizutreten.

Das Beste aus beiden Welten – Fokus auf Digitalisierung und Servicekompetenz

Der Consumer Electronics Markt war in den vergangenen Jahren einem großen Wandel unterzogen und ist auch weiterhin von einer unglaublichen Dynamik geprägt. MediaMarkt hat deshalb bereits in den vergangenen Jahren den Ausbau des Service- und Dienstleistungsportfolios forciert und auf eine erfolgreiche Multichannel-Strategie gesetzt. Künftig sollen diese Bereiche weiter gestärkt und die Digitalisierung vorangetrieben werden, wie Csongor Nemet, CEO von MediaMarktSaturn Österreich, ausführt: „Die Bedürfnisse unserer Kunden ändern sich. Der Kunde wünscht sich ein Einkaufserlebnis, das ihn dort abholt, wo er gerade ist – er will beraten und betreut werden. Zudem registrieren wir eine enorme Beschleunigung in der Verlagerung auf den Online-Handel. Deshalb fokussieren wir auf unsere Multichannel-Strategie, die ein Erfolgsrezept ist und bleibt – das haben auch die vergangenen herausfordernden Monate gezeigt. Parallel dazu bauen wir unseren Ansatz der Service und Kundenorientierung noch weiter aus. Mit dem Fokus auf eine Marke investieren wir in die Zukunft, verstärken unser Engagement im Online-Bereich und bauen unsere digitalen Kanäle aus. Hier werden wir auch in Zukunft ansetzen, mit einem klaren Ziel: Weiterhin die erste Wahl für unsere Kunden in Österreich zu sein!“

Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen hier zur Verfügung. Copyright siehe Bilddateiname.

Über MediaMarktSaturn Österreich

MediaMarktSaturn Österreich ist seit 1990 in Österreich vertreten und mit 52 Standorten Marktführer am heimischen Consumer Electronics Markt. Mit den Marken MediaMarkt und Saturn steht es für innovative Technik, große Angebotsvielfalt, attraktive Preise und kompetente, vielseitige Services. Das Multichannel-Konzept verknüpft stationäre Angebote optimal mit Online-Kanälen und ermöglicht Kunden zeitlich und örtlich unbegrenzten Zugriff. Für MediaMarktSaturn Österreich steht der Kunde immer im Mittelpunkt – vor, während und nach dem Kauf – daher gibt es für Smartphones, Tablets und Notebooks eigene Service-Terminals (MediaMarkt Smartbar und Saturn Servicebar), wo professionelle und rasche Reparaturen angeboten werden. Weitere beliebte Leistungen sind die Wunschterminlieferung oder die Sofortlieferung des Einkaufs in nur drei Stunden. Jährlich starten in ganz Österreich Lehrlinge in den einzelnen Märkten ihre Lehre zum Elektro- und Elektronikfachberater mit dem Schwerpunkt "Digitaler Verkauf". Die Lehre zum „E-Commerce Kaufmann“ kann man ebenfalls bei MediaMarktSaturn Österreich antreten.

Mehr Informationen: http://www.mediamarktsaturn.at

LinkedIn: https://at.linkedin.com/company/media-markt-saturn

Rückfragen & Kontakt:

PR Agentur Chapter 4:

Anna Sollereder

Tel: 01-353 24 24-15

Mail: mediamarktsaturn @ chapter4.at