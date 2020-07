Grazer IT-Spezialist „Speicherkraft“ gewinnt internationalen Award für neue E-Learning-Plattform

Renommierter eAward für die Onlineplattform HOMESCHOOL, die gemeinsam mit Pädagoginnen und Pädagogen entwickelt wurde, um einheitliches E-Learning in Schulen zu revolutionieren.

Wien/Graz (OTS) - Es ist eine Auszeichnung mit internationaler Strahlkraft, die nun dem Grazer Unternehmen „Speicherkraft“ verliehen wird: Für die neu entwickelte Bildungsplattform HOMESCHOOL (ein innovatives E-Learning-Tool für Schulen) gewann der steirische IT-Spezialist den renommierten „eAward“. Seit 15 Jahren zeichnet die eAward-Jury erfolgreiche Digitalisierungsprojekte aus. In diesem Jahr wurden knapp 80 Projekte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz eingereicht.

„Wir brauchen dringend Lösungen wie diese, um die Digitalisierung im Bildungsbereich zielgruppenorientiert voranzutreiben“ , betont Jurymitglied Christian Rupp, CIO des European Joint Innovation Lab. SchülerInnen und LehrerInnen können sich über das intuitiv bedienbare Portal von HOMESCHOOL effizient austauschen und strukturiert Schulaufgaben lösen. Integriert sind zudem nützliche Tools wie ein digitales Klassenbuch oder auch Elternhefte.

Entwickelt wurde HOMESCHOOL Anfang dieses Jahres von Grazer IT-Spezialisten „Speicherkraft“ in Zusammenarbeit mit ausgewählten steirischen PädagogInnen. Inzwischen wird das innovative Bildungsportal bereits von hunderten Schülern und Lehrern in Schulen aus ganz Österreich genutzt. Erste Anfragen gibt es bereits auch aus Deutschland.

„Wir befinden uns inmitten einer Digitalisierungs-Wende, die das gesamte heimische Schulwesen betrifft. HOMESCHOOL kann dabei die bestimmende Plattform sein, die das E-Learning in Österreich auf ein ganz neues Niveau heben wird“ , sagt Christian Günther, Geschäftsführer der „Speicherkraft“, die als führendes Vertriebs- und Dienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Graz um die 800 Kunden in ganz Europa zählt. Geschäftsführer sind die beiden Eigentümer Stefan Petric sowie Christian Günther.

https://homeschool.jetzt



Gesamte Aussendung und Bilder: www.dreamshappen.at/speicherkraft-eaward/



