Franz Schausberger zum Sonderberater von EU-Kommissar Johannes Hahn bestellt

Schausberger erneut als Sonderberater der Europäischen Kommission bestätigt. Fokus liegt auf verstärkter EU-Information für die europäischen Regionen und Gemeinden.

Salzburg/Brüssel/EU (OTS) - Bessere Information über die Europäische Union in den Regionen und Gemeinden in den EU-Mitgliedsstaaten und den Staaten der Europäischen Erweiterungs- sowie Nachbarschaftspolitik; das wird der Schwerpunkt der Beratertätigkeit von Franz Schausberger für Budget-Kommissar Johannes Hahn.

"Meine Aufgabe ist es, als Sonderberater mich um eine verstärkte und verbesserte Kommunikation von EU-Themen, insbesondere die EU-Finanz- und Wirtschaftspolitik auf der regionalen und lokalen Ebene in den Mitgliedsstaaten, in den Erweiterungsländern und in den EU-Nachbarschaftsländern zu kümmern. Damit sollen im Sinne der Dezentralisierung und Subsidiarität die Regionen, Gemeinden und Kommunen intensiver in die EU-Politik eingebaut werden", erklärt Schausberger seine Tätigkeit.

Franz Schausberger, der bis 2004 Landeshauptmann von Salzburg war, ist seit 1996 Mitglied des Europäischen Ausschusses der Regionen in Brüssel und seit 2004 Vorsitzender des von ihm gegründeten Instituts der Regionen Europas (IRE). Der Stärkung der Regionen und Gemeinden in einem vereinten Europa gilt dabei sein Hauptaugenmerk. Von 2016 bis 2019 war Schausberger bereits Sonderberater für den Westbalkan für Kommissar Hahn in dessen damaliger Funktion als Erweiterungskommissar.

Neben dem Salzburger Schausberger hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch ihren Vorgänger Jean-Claude Juncker als Sonderberater von Kommissar Hahn bestätigt.

