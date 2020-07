WUK-Generalversammlung stimmt Abschluss des Mietvertrags mit der Stadt Wien zu

Wien (OTS) - Langfristige Absicherung: Die Mitglieder des Vereins zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser (WUK) sprechen sich in einer schriftlichen Abstimmung sowie außerordentlichen Generalversammlung am 5. Juli 2020 für den Abschluss eines Mietvertrages aus – in der vom WUK-Vorstand vorbehaltlich unterzeichneten und in der Sitzung des Wiener Gemeinderates vom 26. Mai 2020 beschlossenen Form.

„Wir freuen uns über den Abschluss der langjährigen Verhandlungen mit der Stadt Wien. Der Mietvertrag gibt uns die nötige Planungssicherheit für all unsere zukünftigen Aktivitäten“, so Ute Fragner, Obfrau des Vereins WUK. Der unterzeichnete Mietvertrag geht mit einer umfassenden Sanierung des Hauses in der Währinger Straße 59 einher, für die eine Summe von 22,38 Mio. EUR zur Verfügung gestellt wird.

In seiner fast 40-jährigen Geschichte hat sich das WUK zu einer Wiener Institution und einem international anerkannten Kulturzentrum entwickelt. Die Dringlichkeit einer Sanierung des 1855 erbauten und heute denkmalgeschützten Hauses unterstreicht Vincent Abbrederis, Geschäftsleiter Kultur und Verwaltung: „Bevor das WUK 1981 einzog, war das Gebäude für den Abriss bestimmt. Wir haben uns immer für den Erhalt ausgesprochen und in den vergangenen 39 Jahren für die Instandhaltung gesorgt. Nach über 160 Jahren intensiver Nutzung ist eine umfassende Sanierung unumgänglich, die unter anderem auch Barrierefreiheit ermöglichen wird.“

Mit Abschluss des Mietvertrages wird somit nun ein jährlicher Erhaltungsbeitrag von 360.000 EUR fällig. Die Summe wird der nicht gewinnorientierte Verein WUK mit zusätzlichen Beiträgen der drei Organisationseinheiten (Kulturbetrieb, Soziokulturelles Zentrum, Bildung und Beratung) sowie mithilfe von Subventionen und Spenden aufbringen. „Für uns ist das eine riesige Herausforderung. Wir gehen einen mutigen, verantwortungsvollen Schritt. Unser Dank gilt den Gruppen im Haus, allen Kooperationspartner_innen und unseren Spender_innen, auf deren Unterstützung wir auch in Zukunft angewiesen sind“, so Ute Fragner. Spenden an das WUK sind auf www.wuk.at/spenden sowie über ein Spendenkonto möglich (AT87 1200 0100 2435 5355, BKAUATWW, Bank Austria).

„Das WUK muss langfristig und in seiner Vielfältigkeit als Raum für Kunst, Kultur und Soziales erhalten bleiben. Das verstehen wir als Beitrag zur Weiterentwicklung einer vitalen, demokratischen, gemeinwohlorientierten und solidarischen Gesellschaft“, hält Ute Fragner weiterhin fest. „Durch die Sanierung und den Mietvertrag können wir sicherstellen, dass das Haus in seiner Substanz als Basis für diese Aktivitäten erhalten bleibt und dass das WUK seine Bedeutung in der Stadt sowohl kulturell als auch im Bildungsbereich auch in Zukunft beibehält“, ergänzt Vincent Abbrederis.

Das WUK ist auf 12.000 m² Bühne und Konzertsaal, Ausstellungshalle und Fotogalerie, Werkstätten- und Atelierhaus, Arbeitsraum für gesellschaftspolitisch engagierte Gruppen, Ort für Bildung und Beratung, Senior_innenzentrum und Schule, Probekeller und Tanzstudio, interkulturelles Zentrum, Arbeitsplatz und Partyraum. Gemessen an Quadratmetern und Vielfalt ist das WUK eines der größten soziokulturellen Zentren Europas. Pro Jahr besuchen und nutzen 200.000 Menschen das WUK.

