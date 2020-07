Team Kärnten/Köfer: Aussagen des slowenischen Nationalistenführers Jelinčič sind unangebrachte Provokation

Klagenfurt (OTS) - Irritiert zeigt sich Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer über die historisch zutiefst bedenklichen Aussagen des slowenischen Nationalistenführers Zmago Jelinčič, dem Chef der Slowenischen Nationalpartei (SNS). Jelinčič hat in einem heute veröffentlichten Interview mit der APA die Kärntner Volksabstimmung ernsthaft als „nicht legitim“ bezeichnet: „Nachdem in den vergangenen Jahren von unterschiedlichen Seiten her sehr viel unternommen wurde, um Konflikte zwischen Kärnten und Slowenien weiter abzubauen, gießt man jetzt wieder in vollem Bewusstsein Öl ins Feuer und das drei Monate vor dem 100. Jahrestag der Kärntner Volksabstimmung.“ Köfer verlangt von slowenischer Seite eine klare Distanzierung von den Jelinčič-Aussagen.

Wie Köfer betont, wäre Jelinčič gut beraten, sich umfassender über das Kapitel Kärntner Volksabstimmung zu informieren, bevor er zu solch eigenartigen Aussagen greift und neue Konflikte schürt: „Die Aussagen von Jelinčič bedeuten Wasser auf die Mühlen jener, die von Konflikten und Ressentiments leben.“

