Nepp: Ausforschungen Nehammers erweisen sich als Rohrkrepierer

FPÖ fordert Verbot der heutigen Demonstration

Wien (OTS) - „Die groß angekündigten Ausforschungen der Gewalttäter der Demonstrationen in Favoriten haben sich als Rohrkrepierer von ÖVP-Innenminister Nehammer erwiesen. Anstatt sowohl die radikal-islamischen Zellen als auch die linksextremen Organisationen zu durchleuchten und zu zerschlagen, werden ein paar Einzelpersonen herausgefischt, was dann als Ermittlungserfolg verkauft wird. Einen solchen Bluff kann sich Nehammer künftig sparen“, so der Wiener FPÖ-Chef, Vizebürgermeister Dominik Nepp.

Nepp fordert Nehammer auf, nicht länger herumzulavieren, sondern endlich konkrete Maßnahmen zu setzen. „Einzig und allein ein Verbot der heutigen Demonstration in Favoriten zählt. Den Bürgern in Favoriten ist es nicht länger zuzumuten, dass Migranten-Banden und Antifa-Randalierer ihre Straßen belagern und ein riesiges Polizeiaufgebot diese Gruppen in Schach halten muss.“

Der Wiener FPÖ-Chef verweist darauf, dass diese Gewaltdemos das Ergebnis der ungezügelten rot-grünen Zuwanderungspolitik, aber auch der Untätigkeit des langjährigen Integrationsministers Sebastian Kurz sind. „Wenn die ÖVP jetzt ihr eigenes jahrelanges Versagen bejammert, dann ist das an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten“, so Nepp.

